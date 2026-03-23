Économie

Petrolimex accélère le remplacement de l’essence minérale par le biocarburant E10RON95

Petrolimex accélère la transition vers l’essence biologique E10RON95, visant un remplacement total de l’essence minérale avant échéance, malgré des défis d’approvisionnement en éthanol.

Photo d'illustration : VNA
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Hanoï (VNA) - Le Groupe national du pétrole du Vietnam (Petrolimex) met en œuvre de manière déterminée des solutions synchronisées afin d’étendre la commercialisation de l’essence biologique E10RON95 dès le mois d’avril, avec l’objectif de remplacer entièrement l’essence minérale avant l’échéance prévue.

Actuellement, la consommation d’E10RON95 du groupe atteint en moyenne 95 m³ par jour, soit une hausse d’environ 40 % par rapport aux premiers jours de la phase pilote lancée le 1er août 2025. Petrolimex a expérimenté la vente de ce carburant dans 60 stations-service à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Quang Ngai.

Dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient affectant l’approvisionnement en essence minérale importée, une transition complète vers l’E10RON95 permettrait de réduire d’environ 10 % la consommation d’essence minérale, soit une baisse de 35 000 à 40 000 m³ par mois.

Selon un représentant de Petrolimex, la demande en éthanol – matière première pour le mélange E10RON95 – s’élève actuellement à 45 000–50 000 m³ par mois, tandis que la production nationale ne couvre qu’une partie des besoins. Dès début mars, le groupe a donc engagé des négociations de contrats à court et long terme avec des partenaires aux États-Unis, en République de Corée et à Singapour. L’approvisionnement devrait être assuré, bien que les prix puissent augmenter en raison des coûts de transport et de la hausse des prix du carburant fossile.

Afin de promouvoir l’utilisation de l’E10RON95 à l’échelle nationale, Petrolimex recommande également aux autorités d’ajuster certaines politiques, notamment la réduction de la taxe environnementale et la normalisation des standards pour ce carburant. Par ailleurs, le groupe a mis en place un processus strict de contrôle qualité afin de garantir la confiance des consommateurs envers ce produit à faibles émissions. - VNA

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