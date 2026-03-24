Le Vietnam et la France discutent des possibilités de coopération ferroviaire

Paris (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a travaillé lundi 23 mars à Paris avec Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), afin de discuter des possibilités de coopération dans le secteur ferroviaire, en particulier du développement du train à grande vitesse au Vietnam.



Trinh Duc Hai a affirmé que le partenariat stratégique global franco-vietnamien continue de se développer fortement, la coopération économique s’intensifiant tant en termes de portée que de profondeur. Le développement du réseau ferroviaire a été identifié comme un axe prioritaire de coopération.



Il a également souligné les échanges de haut niveau récents, notamment la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh à la SNCF en juin 2025 et la visite du ministre français des Transports, Philippe Tabarot, au Vietnam en mars 2025, qui ont contribué à faire progresser la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine des infrastructures de transport.



Diego Diaz a partagé l’expérience de plus de 40 ans de la SNCF dans l’exploitation du TGV, l’un des systèmes ferroviaires à grande vitesse les plus performants au monde. Il a réaffirmé la volonté de l’entreprise d’accompagner le Vietnam par le biais de conseils stratégiques, de formations en ressources humaines et de transferts de technologie, tout en partageant des enseignements pratiques en matière de planification, d’exploitation et de gestion des systèmes ferroviaires modernes.



Les deux parties ont mené des discussions approfondies sur les modèles de développement du train à grande vitesse, insistant sur l’importance d’une approche progressive pour garantir l’efficacité économique et financière ainsi que la viabilité à long terme. L’expérience internationale, notamment celle de la France et du Maroc, montre que la mise en œuvre de projets par tronçons initiaux permet d’optimiser les ressources nationales au fil du temps et de minimiser les risques.



Trinh Duc Hai salué les atouts de la France en matière de technologie ferroviaire, notamment le TGV, reconnu pour ses normes de sécurité élevées, son efficacité opérationnelle et son respect de l’environnement, en parfaite adéquation avec la transition écologique du Vietnam. Il a exprimé le souhait d’une coopération renforcée avec la SNCF dans des domaines tels que la formation du personnel, le conseil en développement de réseau et le partage d’expériences en matière de gestion.



Le diplomate vietnamien a également salué les projets de coopération soutenus par la France au Vietnam, notamment les programmes menés conjointement par l’Agence française de développement (AFD) et la SNCF, incluant l’assistance technique stratégique au secteur des transports, le projet de métro Nhôn – Gare de Hanoi et les études sur l’extension des réseaux de transport ferroviaire urbain.



Ces initiatives témoignent de l’engagement de la France à accompagner le Vietnam dans la construction d’une infrastructure de transport moderne, durable et multimodale reliant les systèmes aérien, ferroviaire et maritime. Une coopération étroite permettra au Vietnam d’accélérer son développement et de mettre en place un réseau de transport dorsal moderne, sûr et à faibles émissions.



Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des accords de coopération axés sur le transfert de technologies, le soutien financier, la formation des ressources humaines et le partage d’expériences.



Elles se sont également engagées à renforcer les échanges dans des domaines clés tels que le développement de la main-d’œuvre, le conseil en planification de réseau, la gouvernance et l’exploitation des systèmes, le développement de nouvelles technologies et l’établissement de normes techniques pour le secteur ferroviaire. – VNA

source