Économie

FPT renforce sa coopération avec FESCARO dans la cybersécurité automobile

Le groupe vietnamien FPT a conclu un partenariat avec le sud-coréen FESCARO dans la cybersécurité des véhicules définis par logiciel (SDV), afin de renforcer son arsenal technologique et d'accélérer son déploiement mondial, avec la République de Corée comme marché prioritaire.

La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre FPT et FESCARO tenue en République de Corée. Photo : FPT
La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre FPT et FESCARO tenue en République de Corée. Photo : FPT

Hanoï (VNA) – Le groupe vietnamien FPT a signé un protocole d’accord avec la société sud-coréenne FESCARO afin de développer des solutions de cybersécurité pour les véhicules définis par logiciel, visant à renforcer ses capacités technologiques et à étendre sa présence sur les marchés internationaux, en particulier en République de Corée .

Alors que les logiciels deviennent le cœur de l’architecture des véhicules de nouvelle génération, la cybersécurité s’impose dès la phase de conception. En combinant l’approche « AI-First » et l’envergure de FPT avec l’expertise pointue de FESCARO, les deux partenaires proposeront aux constructeurs et aux équipementiers de premier rang des solutions globales, évolutives et conformes aux normes de sécurité les plus strictes.

Cette coopération couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, incluant les solutions et tests de sécurité, les tests d’intrusion, l’analyse des menaces, l’évaluation des risques ainsi que les services de conseil.

Dans une première phase, FPT et FESCARO fourniront des services SDV sur mesure à des clients clés sud-coréens, tout en explorant les opportunités sur les marchés mondiaux des véhicules connectés et autonomes.

Nguyen Thi Thuy Duong, directrice commerciale de FPT Automotive, a souligné que la cybersécurité constitue un facteur déterminant pour l’avenir de l’industrie automobile, en contribuant à renforcer la valeur et la confiance. Selon elle, ce partenariat aidera les clients sud-coréens à stimuler l’innovation et à poser des bases durables pour les transports de nouvelle génération.

Ku Seong-seo, directeur stratégique de FESCARO, a pour sa part indiqué que cette synergie permettra de développer un modèle adapté aux plateformes SDV, tout en soutenant l’expansion commerciale à l’échelle mondiale.

Fort de plus de deux décennies d’expérience dans les technologies automobiles, FPT compte 5.000 ingénieurs spécialisés dans le monde et a établi des partenariats stratégiques avec des fabricants de semi-conducteurs, des équipementiers de premier rang et des constructeurs automobiles de premier plan. Le groupe investit également dans la formation de ressources humaines capables de maîtriser les technologies clés de demain, notamment grâce à ses programmes dédiés aux technologies numériques pour l’automobile à l’Université FPT. Respectant les normes internationales, FPT garantit la fiabilité de ses solutions à l’échelle mondiale.

Récemment, FPT a signé un accord de soutien technique et de développement avec Qualcomm, devenant ainsi le premier partenaire de cette dernière au Vietnam dans le cadre de ce modèle de coopération et son deuxième partenaire en Asie du Sud-Est dans le secteur des technologies automobiles. Grâce à ce partenariat, FPT bénéficie d'un accès direct aux technologies et ressources techniques les plus récentes de Qualcomm, accélérant le développement de solutions automobiles basées sur l'IA et renforçant la position du Vietnam dans le développement des technologies clés. – VNA

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#FPT #véhicules définis par logiciel
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