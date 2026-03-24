Politique

Le Vietnam adresse des messages de félicitations aux hauts dirigeants de la RPDC

Le 23 mars, le président vietnamien Luong Cuong a adressé ses félicitations à Kim Jong Un pour sa réélection au poste de Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) lors de la première session de la 15ᵉ législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.

Kim Jong Un, Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Photo: Yonhap/VNA
Kim Jong Un, Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Photo: Yonhap/VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 23 mars un message de félicitations à Kim Jong Un pour sa réélection au poste de Président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lors de la première session de la 15e législature de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à Pak Thae Song, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre du Cabinet de la RPDC.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a félicité Jo Yong Won, élu président du Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême et président de cette même assemblée.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a congraluté Choe Son Hui à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre des Affaires étrangères de la RPDC. -VNA

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