La jeunesse au cœur de la préservation et du rayonnement des valeurs culturelles nationales

Hanoi (VNA) - Une série d’activités marquant le 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931 – 26 mars 2026) s’est tenue le 24 mars à Hanoï, mettant en lumière le rôle central des jeunes dans la préservation et la diffusion des valeurs culturelles nationales.

L’événement, organisé par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec plusieurs institutions - dont l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministère des Affaires étrangères, le groupe Électricité du Vietnam, le ministère des Sciences et des Technologies et la Société générale d’investissement et de gestion du capital de l’État - a également été marqué par le lancement du programme « Amener les jeunes vers les espaces culturels ».

Placée sous le thème « Fiers d’une tradition de 95 ans, la jeunesse fait rayonner les valeurs culturelles nationales », la manifestation a réuni plus de 500 cadres et membres d’élite.

Présent à la cérémonie, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a salué les efforts de coordination des unités participantes pour l’organisation de cet événement à forte portée éducative et culturelle.

Il a appelé à renforcer l’éducation politique et idéologique des jeunes, en lien avec la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW, afin de former une génération engagée, consciente de ses responsabilités envers la culture nationale et capable de contribuer au développement des industries culturelles dans un contexte d’intégration internationale.

Il a également insisté sur la nécessité de valoriser l’esprit d’initiative et de créativité des jeunes dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel, notamment des arts traditionnels. Il a encouragé le développement de produits culturels à forte valeur ajoutée et à large potentiel de diffusion, tout en soulignant l’importance des sciences, des technologies et de la transformation numérique pour renouveler les modes de création et de transmission.

Dans le cadre du programme, les participants ont assisté à la représentation de la pièce de théâtre rénovée « No nuoc non » (« Dette envers la Patrie »), mise en scène par le Théâtre national des arts traditionnels du Vietnam. L’œuvre retrace le parcours du Président Hô Chi Minh dans sa quête d’indépendance nationale, mettant en lumière la pertinence et la créativité de la voie révolutionnaire qu’il a choisie. Le spectacle, combinant plusieurs formes artistiques traditionnelles, a offert une reconstitution vivante de la richesse culturelle du pays.

Outre ce spectacle, les participants ont pu s’initier à diverses pratiques ancestrales : calligraphie, estampes de Dông Hô, confection de masques traditionnels, ainsi que des échanges avec de jeunes artistes de tuông et de cheo.

Le programme « Amener les jeunes vers le Théâtre d’arts traditionnels » s’affirme comme un modèle d’action emblématique, visant à rapprocher la jeunesse du patrimoine culturel et à promouvoir les arts traditionnels auprès du grand public. Déployé ces dernières années à l’échelle nationale, il a déjà attiré des milliers de jeunes.

En amont de l’événement, les participants ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant une gerbe au mausolée, puis en offrant de l’encens à la Maison 67, située dans l’enceinte du Palais présidentiel.

Dans la continuité des traditions de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, les jeunes des différentes unités ont multiplié les initiatives concrètes, notamment des actions de volontariat en faveur des communautés défavorisées.

Dans le domaine professionnel, les membres de la jeunesse de la VNA se distinguent par leur engagement, leur capacité d’adaptation et leur présence sur le terrain, y compris dans les zones reculées ou en première ligne face aux crises sanitaires. Leurs productions journalistiques ont été récompensées par de nombreuses distinctions prestigieuses, contribuant à la diffusion d’une information fiable et à la promotion de l’image du Vietnam. -VNA