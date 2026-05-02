Société

Le Parti communiste d’Uruguay renforce sa coopération avec le Vietnam

Juan Castillo, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail, a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le PCV, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges d’informations et théoriques.

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, et des représentants du Parti communiste d’Uruguay. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, et des représentants du Parti communiste d’Uruguay. Photo: VNA

Montevideo (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, a récemment tenu une séance de travail à Montevideo avec Juan Castillo, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste d’Uruguay et ministre du Travail, afin de promouvoir la coopération bilatérale et de renforcer les échanges entre les deux Partis.

Lors de la rencontre, l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a présenté les principaux résultats du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que la situation politico-économique du pays, les grandes orientations de sa politique étrangère et ses perspectives de développement pour les années à venir.

De son côté, Juan Castillo a salué le succès de ce congrès, réaffirmant l’engagement de son parti en faveur des idéaux communistes et socialistes, d’une ligne fondée sur la paix et l’amitié, ainsi que du renforcement de la coopération avec les forces de gauche à l’échelle internationale pour relever les défis communs.

Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le PCV, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges d’informations et théoriques. Il a également manifesté son intérêt pour l’accès aux documents et résolutions du 14e Congrès national du PCV en espagnol ou en anglais, ainsi qu’aux publications portant sur la théorie et la pratique du développement du Vietnam.

Selon Juan Castillo, le Parti communiste d'Uruguay est disposé à partager des documents en appui à la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam. Le centre d’archives photographiques de Montevideo conserve en effet de nombreuses images et documents précieux relatifs au Vietnam, susceptibles de nourrir les échanges d’informations entre les deux parties.

S’agissant des activités de valorisation de Hô Chi Minh en Uruguay, il a indiqué que l’ouvrage « Anthologie du Président Hô Chi Minh », compilé par le Parti communiste d’Uruguay, a été publié et a suscité un vif intérêt auprès du public. Par ailleurs, les forces de gauche uruguayennes coordonnent actuellement un projet de construction d’une statue du Président Hô Chi Minh dans la capitale Montevideo.

Juan Castillo a également exprimé le souhait de renforcer la coopération avec avec des institutions vietnamiennes telles que la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV et la Revue Communiste, en vue d’élaborer et de publier davantage d’ouvrages et de documents de recherche, contribuant ainsi à une meilleure connaissance du Vietnam et du Président Hô Chi Minh auprès du public uruguayen. -VNA

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