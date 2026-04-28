Dak Lak : Un ressortissant condamné à 11 ans de prison pour terrorisme

Dak Lak (VNA) – Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak (Centre) a condamné par contumace Nguyên Dinh Thang, un ressortissant vivant aux Etats-Unis à 11 ans de prison pour terrorisme.



Nguyên Dinh Thang, 68 ans, qui résidait en dernier lieu au 14/40C rue Ky Dong dans le quartier de Nhiêu Lôc avant de quitter le pays et qui vit actuellement aux États-Unis, a reçu la sentence.



Selon l’acte d’accusation, Nguyên Dinh Thang était président-directeur général de « Boat People SOS » (BPSOS), une organisation basée aux États-Unis et possédant un bureau en Thaïlande. Il était également identifié comme ayant dirigé la création, la gestion et le fonctionnement de l’organisation «Montagnards Stand for Justice» (MSFJ) en Thaïlande.



Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a qualifié BPSOS d’organisation liée au terrorisme et a désigné MSFJ comme organisation terroriste.



Par l’intermédiaire de ces groupes, Nguyên Dinh Thang a dirigé, incité, recruté et assisté Y Quynh Bdap dans l’orchestration d’actes terroristes et de meurtres perpétrés par des individus au Vietnam le 11 juin 2023, dans les communes d’Ea Ktur et d’Ea Tiêu, dans l’ancien district de Cu Kuin, province de Dak Lak, entraînant des conséquences particulièrement graves.



Ces actions visaient à semer la panique et la peur au sein de la population et à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité au Vietnam, précise l’acte d’accusation. – VNA

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