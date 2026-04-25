Société

Le Vietnam présente à Genève son approche intégrée du déminage et du développement

Le Vietnam présente à Genève son approche intégrée du déminage et du développement, à l’occasion de la 29e Conférence internationale des directeurs des centres nationaux de lutte antimines et des conseillers des Nations unies (NDM-UN29).

La délégation vietnamienne à la 29e Conférence internationale des directeurs des centres nationaux de lutte antimines et des conseillers des Nations unies. Photo: VNA
La délégation vietnamienne à la 29e Conférence internationale des directeurs des centres nationaux de lutte antimines et des conseillers des Nations unies. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le projet Village de la paix Vietnam–République de Corée (KVPVP) a présenté, le 24 avril à Geneva, l’expérience du Vietnam en matière d’intégration des activités de déminage et de traitement des conséquences des engins explosifs dans les stratégies de développement durable, à l’occasion de la 29e Conférence internationale des directeurs des centres nationaux de lutte antimines et des conseillers des Nations unies (NDM-UN29).

Cette intervention a permis de réaffirmer le rôle de l’action antimines comme facteur clé pour promouvoir des résultats de développement à long terme.

Le Vietnam reste fortement affecté par les restes explosifs de guerre, avec environ 17 % de son territoire encore contaminé. Cette situation limite l’accès aux terres, fait peser des risques sur les populations et freine le développement socio-économique. Face à ce défi, le gouvernement vietnamien déploie une approche de long terme à travers le Programme national d’action antimines (Programme 504), coordonné par le Centre national vietnamien d’action antimines (VNMAC), tout en intégrant cette problématique aux stratégies de développement aux niveaux national et local.

En marge de la conférence NDM-UN29, lors d’un événement coorganisé par le VNMAC, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Centre international de déminage humanitaire de Genève, des experts internationaux du secteur ont échangé sur les modalités d’intégration de l’action antimines dans la planification du développement afin de favoriser la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Les éléments de preuve présentés ont mis en évidence l’efficacité de cette approche. Une évaluation menée en 2025 par le GICHD sur les activités du projet KVPVP — financé par le gouvernement de la République de Corée via KOICA (Agence sud-coréenne de coopération internationale) — montre que la combinaison du déminage, de l’éducation aux risques, de l’assistance aux victimes et du développement rural a produit des résultats concrets dans plusieurs domaines, notamment la réduction de la pauvreté, la création de moyens de subsistance, l’éducation, la santé et la résilience face au changement climatique.

Dans son allocution d’ouverture, Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a réaffirmé l’engagement du pays à traiter les conséquences des engins explosifs tout en promouvant un développement inclusif et durable. Il a souligné que « l’action antimines n’est pas seulement une exigence humanitaire, mais aussi un fondement du développement durable. Des terres sûres permettent le développement des moyens de subsistance, des infrastructures, de l’éducation et des services de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées ».

Les discussions ont également mis en avant l’importance de l’inclusivité. Garantir la participation des femmes, des personnes handicapées et des victimes d’engins explosifs contribue à améliorer l’efficacité et la durabilité des actions, tout en permettant aux résultats de développement de mieux répondre aux besoins des communautés.

Les participants ont estimé que l’expérience vietnamienne constitue un exemple concret d’intégration de l’action antimines dans un système de développement plus large, fondé sur une gouvernance solide, des priorités appuyées sur les données et une coordination étroite entre autorités publiques, communautés locales et partenaires internationaux.

L’événement a aussi offert une plateforme d’échanges aux centres nationaux de lutte antimines, aux agences des Nations unies, aux bailleurs de fonds, aux organisations internationales et aux institutions de recherche pour partager leurs expériences et tirer des enseignements communs.

À cette occasion, le PNUD a réitéré son engagement à poursuivre sa coopération avec le gouvernement vietnamien, en À cette occasion, le PNUD a réitéré son engagement à poursuivre sa coopération avec le gouvernement vietnamien, en particulier le VNMAC, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, afin de renforcer l’intégration du traitement des conséquences des engins explosifs dans les stratégies de développement durable, pour permettre aux communautés affectées de vivre, travailler et construire leur avenir en toute sécurité. -VNA

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