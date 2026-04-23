Les investissements doivent viser les volets essentiels du Programme cible national



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé jeudi 23 avril une réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones minoritaires ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035, tout en définissant les principales tâches à accomplir jusqu’en 2026.



Un rapport du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement indique que, suite à la résolution n°257/2025/QH15 de l’Assemblée nationale approuvant le programme cible national, les ministères et agences ont conseillé et soumis aux autorités compétentes pour promulgation un ensemble relativement complet de mécanismes, de politiques et de documents d’orientation pour la mise en œuvre du programme pour la période 2026-2030.



Les collectivités locales élaborent actuellement des directives détaillées, finalisent les procédures de report des fonds de 2025 et élaborent des plans pour atteindre les objectifs du programme d’ici 2030. Le programme OCOP (À chaque commune son produit) continue de jouer un rôle croissant dans la valorisation économique et la compétitivité des produits ruraux.



Le ministère collabore également avec les organismes compétents à l’élaboration du plan d’allocation des investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 et du budget central 2026 pour la mise en œuvre du programme.



Le besoin total de financement central pour la période 2026-2030 est estimé à plus de 20.569 milliards de dôngs (778,6 millions de dollars) pour les investissements publics et à environ 7.000 milliards de dôngs pour les tâches relevant du programme.



En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a félicité les ministères et les organismes pour leur étroite coordination dans la fusion des trois programmes cibles nationaux en un cadre unifié, qualifiant cette initiative de réforme significative. Il a toutefois souligné des lacunes, notamment les retards dans la publication des directives et la lenteur des décaissements des investissements publics.



Le dirigeant a insisté sur la nécessité de mettre rapidement en place des comités de pilotage et des organes de soutien à tous les niveaux et a demandé aux ministères de publier sans délai les documents d’orientation nécessaires.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’élaborer un manuel concis et facile d’utilisation pour guider la mise en œuvre du programme.



Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné la nécessité de décaisser intégralement les fonds reportés de 2021-2025, de supprimer les obstacles procéduraux et d’éviter que les capitaux ne restent inactifs ou ne soient récupérés, en particulier dans les zones défavorisées.



Pour la période 2026-2030, il a insisté sur la nécessité d’allouer des ressources en priorité aux minorités ethniques, aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, en se concentrant sur des domaines essentiels tels que l’eau potable, les terres agricoles, la santé, l’éducation et le logement, tout en évitant les investissements fragmentés.



La Banque d’État du Vietnam est chargée d’élaborer des politiques de crédit préférentielles pour les régions défavorisées afin de soutenir le développement des moyens de subsistance.



Parallèlement, les autorités locales sont invitées à mettre en œuvre les politiques de manière proactive, à relever les défis, à signaler au gouvernement toute difficulté ou tout blocage rencontré afin qu’il puisse l’examiner et le résoudre, et à prioriser les projets d’infrastructure clés pour garantir des dépenses ciblées et efficaces.



Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a appelé à des percées majeures dans le développement rural et montagneux, notamment grâce à la transformation numérique liée au tourisme, afin d’améliorer la qualité de vie et d’assurer une mise en œuvre efficace et ciblée. – VNA

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