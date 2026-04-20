Société

Lao Cai : intervention de la police pour secourir des touristes étrangers en détresse

Le 19 avril vers 21h30, la police de la commune de Y Ty a été alertée d’un accident de la circulation survenu dans le village de Sin Chai, impliquant un ressortissant espagnol nommé Albert, né en 1993.

Albert a été conduit par la police de la commune de Y Tý à l'hôpital général provincial n° 2 de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn
Albert a été conduit par la police de la commune de Y Tý à l'hôpital général provincial n° 2 de Lao Cai. Photo : baolaocai.vn

Lao Cai (VNA) – Des policiers de la province de Lao Cai ont récemment mené plusieurs opérations de sauvetage de touristes étrangers en détresse, renforçant ainsi l’image de dévouement des forces de l’ordre auprès des visiteurs internationaux, a annoncé lundi 20 avril la police provinciale.

Le 19 avril vers 21h30, la police de la commune de Y Ty a été alertée d’un accident de la circulation survenu dans le village de Sin Chai, impliquant un ressortissant espagnol nommé Albert, né en 1993.

Alors qu'il circulait seul, le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule en raison de conditions météorologiques extrêmes, marquées par des pluies battantes et un brouillard dense réduisant la visibilité à moins de cinq mètres. Souffrant d'une fracture de la clavicule gauche et de multiples lacérations, le blessé a d'abord été pris en charge au centre de santé local avant que les agents ne décident, face à la gravité de son état, de le transférer directement vers la polyclinique n°2 de la province. Malgré un trajet périlleux de 90 kilomètres sur des routes de montagne glissantes et sinueuses effectué en pleine nuit, les policiers ont réussi à acheminer la victime à bon port en trois heures, permettant une intervention médicale urgente qui a stabilisé son état de santé.

Auparavant, un autre sauvetage était intervenu le 17 avril dans la commune de Ban Ho, au profit de deux ressortissants sud-africains, Nathanael John et Rozelema Van Der Merwe. Ces derniers s’étaient retrouvés en difficulté et blessés lors d’une excursion dans le secteur reculé de Seo Trung Ho.

Dès la réception de l’alerte, le lieutenant-colonel Nguyen Quang Huy, chef de la police communale, a personnellement dirigé les opérations de secours en coordination avec les forces de sécurité locales.

Sur place, les agents ont prodigué les premiers soins à une touriste en état de choc, présentant des blessures hémorragiques au visage et aux bras. En raison du relief escarpé et particulièrement difficile, les policiers ont dû mobiliser des moyens de transport adaptés et se relayer physiquement pour extraire les victimes de la zone de danger.

Les deux touristes ont finalement été conduits à la polyclinique n°4 de Lao Cai pour y recevoir les soins nécessaires, témoignant une fois de plus de la réactivité et de l'efficacité des services de secours de la province. -VNA

#Lao Cai #touristes étrangers
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