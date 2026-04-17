Actualité de la semaine: Le plus haut dirigeant Tô Lâm en visite d'Etat en Chine

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 9 avril au 16 avril 2026 :

1. Le secrétaire général et président To Lam en visite d’État en Chine.

2. Le président de l’Assemblée nationale conclut avec succès sa visite officielle en Italie.

3. La nageuse Anh Viên reste sur le haut de la vague à l’Oceanman Maldives 2026.

4. Hanoï confirme sa place sur la carte touristique mondiale.

5. Le Musée de la poterie de Bat Trang figure parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde.

Le secrétaire général et président To Lam en visite d’État en Chine

À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut rang, effectuent du 14 au 17 avril une visite d’État den Chine.

Lors de sa visite, Tô Lâm, s’est entretenu avec Xi Jinping.

Les deux leaders convenu de continuer à enjoindre les organismes compétents à respecter les six grandes orientations, à maintenir des échanges réguliers de haut niveau et à promouvoir le rôle moteur des canaux de communication interpartis.

Ils ont souligné la nécessité d’élargir la coopération subtantielle dans tous les secteurs, de renforcer les fondements sociaux des relations bilatérales, d’intensifier la coordination au sein des mécanismes multilatéraux et de mieux gérer et résoudre les différends. Ils ont officiellement annoncé le lancement de l’« Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 », s’engageant à intensifier les actions de promotion conjointes, à améliorer les infrastructures et les services touristiques et à maintenir la position de chaque pays comme principal émetteur de touristes pour l’autre.

Ils se sont engagés à régler leurs différends de manière appropriée et à promouvoir la coopération, conformément au nouveau niveau des relations Vietnam-Chine et sur la base du droit international.

Ils ont aussi assisté à la signature d’accords de coopération couvrant les domaines.

Le haut dirigeant vietnamien a également rencontré d'autres dirigeants chinois./.

Le président de l’Assemblée nationale effectue une visite officielle en Italie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a efectué une visite officielle en Italie du 11 au 15 avril.

​Dans le cadre de sa visite en Italie, Tran Thanh Man s’est entretenu avec le président de la Chambre des députés, Lorenzo Fontana et a rencontré le président Sergio Mattarella et la vice-présidente du Sénat, Licia Ronzulli, le secrétaire général du Parti de la refondation communiste d'Italie, et d'autres.

le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que le président du Groupe parlementaire d'amitié Italie-Vietnam.

Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays se sont félicités du développement positif des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Italie, établies depuis plus de cinquante ans, ainsi que de leur partenariat stratégique en vigueur depuis plus d’une décennie.

Au-delà des domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement et l’éducation, les dirigeants des deux pays ont souligné la nécessité d’élargir leur coopération à des secteurs d’excellence italiens, notamment la mode, l’économie numérique, l’économie verte et l’énergie.

Évoquant les perspectives des relations bilatérales, ran Thanh Man a proposé de renforcer la confiance politique mutuelle par l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les commissions et les groupes parlementaires d’amitié. Il a également insisté sur le partage d’expériences législatives afin d’améliorer les cadres juridiques, ainsi que sur le rôle de supervision de l’Assemblée nationale dans la mise en œuvre des engagements de haut niveau.

Au Vatican, Tran Thanh Man a rencontré le Pape Léon XIV et le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. /.

La nageuse Anh Viên reste sur le haut de la vague à l’Oceanman Maldives 2026

L’ancienne gloire de la natation vietnamienne, Nguyên Thi Anh Viên, a remporté quatre médailles d’or à l’épreuve de natation en eau libre de l’Oceanman Maldives 2026, terminant à égalité avec le meilleur nageur masculin.

La compétition s’est déroulée les 10 et 11 avril.

Résumant sa performance, Anh Vien, largement considérée comme la nageuse vietnamienne la plus décorée avec 25 médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est, a déclaré en riant : « Nager 10 km aux Maldives, c’est facile, je peux vous le prouver ! ».

Oceanman est une compétition internationale de natation en eau libre qui se déroule dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. L’édition 2026 aux Maldives a réuni 532 athlètes de 40 pays et territoires./.

Hanoï confirme sa place sur la carte touristique mondiale

Hanoï, ville où un patrimoine intemporel se mêle harmonieusement à un rythme moderne et vibrant, a été classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, soulignant l'attrait croissant de la capitale vietnamienne sur la carte touristique mondiale.

Selon ce classement, Hanoï se distingue par son mélange unique d'ancien et de moderne. Les rues historiques du Vieux Quartier, l’architecture coloniale française et le dynamisme d’une métropole en plein essor contribuent à forger une identité urbaine singulière.

Figurer parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 est non seulement une reconnaissance des efforts déployés par Hanoï, mais ouvre également de nouvelles perspectives en matière d’investissement, de développement touristique et de promotion de l’image nationale.

Le Musée de la poterie de Bat Trang figure parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde

Le Musée de la poterie de Bat Trang encore connu comme le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, en banlieue de la capitale Hanoi, se classe 15e parmi les 24 plus beaux bâtiments du monde, selon le magazine de voyage britannique Time Out.

Bat Trang est réputé depuis toujours pour sa poterie – son nom signifie d’ailleurs littéralement « atelier de bols ». Cependant, malgré l’ancienneté du village, l’un de ses édifices les plus récents est aussi l’un des plus remarquables : le Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien, selon Time Out.

Construit en 2018 sur une superficie de 3.300 m² sur la rive gauche du fleuve Rouge, à environ 15 km du centre-ville de Hanoi, il trouve ses racines dans un village éponyme fondé il y a 700 ans, où la majorité des foyers participent à la production ou au commerce de la poterie./.