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Actualité de la semaine: Les plus hauts dirigeants élus lors de la première session de la 16e législature de l'AN

Lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, le 6 avril, les députés ont procédé, au scrutin secret, à l’élection du président de l’Assemblée nationale. Tran Thanh Man a été réélu à l’unanimité des députés présents.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 4 avril au 10 avril 2026 :

1. Première session de la 16e législature : les plus hauts dirigeants élus

2. Énergie nucléaire : le Vietnam nécessitera 4 000 travailleurs qualifiés d’ici 2030

3. L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

4. Des pélicans à bec tacheté font leur retour à Tràm Chim après six ans d’absence

5. Le journal britannique The Independent salue la beauté préservée de Phu Quoc

#Podcast #première session de la 16e Assemblée nationale #scrutin secret #énergie nucléaire #pélicans à bec tacheté #The Independent #Phu Quoc

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Vietnam - Nouvelle ère

Récents Podcasts

Le secrétaire général du PCV To Lam. Photo: VNA

Actualité de la semaine : Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

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Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Le leader du Parti Tô Lâm a indiqué que la résolution 79 sur le développement de l’économie étatique et la résolution 80 sur la promotion de la culture vietnamienne visent à renforcer les capacités internes matérielles et spirituelles, affirmant la volonté de construire une économie indépendante, autonome, dynamique et efficace, profondément intégrée aux marchés mondiaux, tout en développant une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale.

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Le 14e Comité central du Parti élit à l'unanimité To Lam au poste de secrétaire général. Photo: VNA

Actualité de la semaine : To Lam réélu au poste de secrétaire général du Parti

Le 20 janvier, le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est officiellement ouvert à Hanoï. Trois jours plus tard, le matin du 23 janvier, le Comité central du Parti du 14e mandat a tenu son premier plénum et a voté à l’unanimité pour que To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, continue d’exercer les fonctions de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.

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L’UNESCO inscrit l’Art de la fabrication des estampes populaires de Dông Hô sur la Liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente

Actualité de la semaine : La gravure sur bois de Đông Hồ, nouvelle inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO

Dans le cadre de sa 20ᵉ session à New Delhi, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé le 9 décembre la décision 20.COM 7.a.1, inscrivant officiellement « L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ » sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

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Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

Actualité de la semaine : Quand 60.000 élèves font vibrer le Vovinam

À Hô Chi Minh-Ville, 60.000 élèves ont uni leurs gestes et leurs voix pour offrir au monde la plus grande démonstration de Vovinam jamais réalisée. Un spectacle inédit, mêlant présence physique et connexion en ligne, qui vient d’entrer dans le livre des records. Bien plus qu’une performance sportive, cet événement célèbre la jeunesse vietnamienne, l’esprit d’unité et la vitalité d’un art martial qui continue de rayonner bien au-delà des frontières.

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