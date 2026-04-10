Actualité de la semaine: Les plus hauts dirigeants élus lors de la première session de la 16e législature de l'AN

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 4 avril au 10 avril 2026 :

1. Première session de la 16e législature : les plus hauts dirigeants élus

2. Énergie nucléaire : le Vietnam nécessitera 4 000 travailleurs qualifiés d’ici 2030

3. L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

4. Des pélicans à bec tacheté font leur retour à Tràm Chim après six ans d’absence

5. Le journal britannique The Independent salue la beauté préservée de Phu Quoc