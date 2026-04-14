Politique

Le président de l’Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne en Italie

Le plus haut législateur a adressé ses vœux de santé et de réussite à la communauté vietnamienne résidant en Italie. Il a également transmis les salutations affectueuses du secrétaire général du Parti et président To Lam aux compatriotes vivant loin du pays.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Italie. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre des représentants de la communauté vietnamienne en Italie. Photo: VNA

Rome (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse Nguyen Thi Thanh Nga, a rencontré le 14 avril la communauté vietnamienne ainsi que le personnel de l’ambassade du Vietnam à Rome.

Le plus haut législateur a adressé ses vœux de santé et de réussite à la communauté vietnamienne résidant en Italie. Il a également transmis les salutations affectueuses du secrétaire général du Parti et président To Lam aux compatriotes vivant loin du pays.

Informant la diaspora de la situation du pays, Tran Thanh Man a souligné qu’en 2025, malgré les défis mondiaux, le Vietnam a obtenu des résultats remarquables. La macroéconomie reste stable, la sécurité sociale est garantie et la position du pays sur la scène internationale ne cesse de se renforcer. Selon lui, ces succès sont le fruit de l'unité du peuple, y compris la contribution précieuse de la diaspora vietnamienne en Italie.

Le président de l’Assemblée nationale a évoqué les étapes politiques majeures, notamment le succès du 14e Congrès national du Parti et les élections législatives et locales. Il a mis en avant une "révolution" dans l'organisation du système politique pour le rendre plus efficace et léger.

Depuis fin 2024, des résolutions stratégiques ont été adoptées pour lever les obstacles institutionnels dans des secteurs clés tels que les sciences, les technologies, l'énergie et l'éducation.

« Le Parti et l'État considèrent la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable de la nation et une ressource cruciale pour le développement du pays », a-t-il réaffirmé.

Soulignant les efforts du Vietnam visant à construire un écosystème national d’innovation et à encourager l’entrepreneuriat, le président de l’Assemblée nationale a appelé les étudiants et intellectuels vietnamiens en Italie à poursuivre leurs études et recherches afin de contribuer au développement national.

Il a invité la communauté à respecter les lois du pays d’accueil, à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale. Il a également demandé à l’ambassade de continuer à assurer efficacement la protection des citoyens et à soutenir la communauté dans sa vie quotidienne. -VNA

#communauté vietnamienne en Italie
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