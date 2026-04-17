Politique

Le président de l’AN Trân Thanh Mân reçoit la vice-présidente de l’AN du Laos en Turquie

Dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu, le matin du 17 avril (heure locale), à Istanbul, Turquie, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack. Photo : VNA

Istanbul, 17 avril (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu, le matin du 17 avril (heure locale), à Istanbul, Turquie, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack.

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a félicité le Laos pour le succès de l’organisation des élections des députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale ainsi que des élections des conseils populaires provinciaux et municipaux du 5e mandat, permettant de parachever la mise en place des principales fonctions dirigeantes de l’État pour le nouveau mandat. Il a également adressé ses félicitations à Sounthone Xayachack pour son élection au poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale de la 10e législature.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack, et les délégués. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est déclaré satisfait du développement constant des relations de coopération entre les deux pays et leurs organes législatifs, soulignant qu’elles sont maintenues de manière étroite, efficace et concrète. L’Assemblée nationale du Vietnam attache une grande importance à la coopération avec son homologue lao dans le renforcement et le développement des relations spéciales entre les deux pays, notamment à travers les activités interparlementaires.

Il a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante du Parti, grâce à la supervision efficace de l’Assemblée nationale et à la gestion déterminée du gouvernement, ainsi qu’à l’esprit d’unité et de coordination étroite entre les différents niveaux et secteurs, le Laos réalisera avec succès les objectifs fixés par le 12e Congrès du Parti ainsi que le 10e plan quinquennal de développement socio-économique.

De son côté, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack, a félicité le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti ainsi que des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale pour le mandat 2026–2031. Elle a également adressé ses félicitations à Trân Thanh Mân pour son élection au poste de président de l’Assemblée nationale.

Elle a souligné que le Parti, l’État, l’Assemblée nationale et le peuple lao apprécient hautement le soutien précieux apporté par le Vietnam au cours des dernières années. Elle a notamment salué l’assistance opportune du Vietnam pour aider le Laos à garantir son approvisionnement énergétique, malgré les perturbations graves des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir les relations politiques, de renforcer les échanges de délégations, notamment entre les dirigeants des Assemblées nationales, et d’intensifier le partage d’expériences législatives. Elles ont également convenu de coordonner leurs activités de supervision afin d’accélérer la mise en œuvre des projets de coopération et d’investissement du Vietnam au Laos, en veillant à leur efficacité et au respect des calendriers fixés conformément aux orientations définies par les dirigeants des deux pays. - VNA

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