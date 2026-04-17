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Le Vietnam et la Chine signent 32 accords de coopération

Le Vietnam et la Chine ont signé 32 accords de coopération couvrant un large éventail de domaines, allant de la politique et de la sécurité à l’économie, aux infrastructures et aux échanges locaux, à l’occasion de la visite d’État du président To Lam en Chine.

Cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et son homologue chinoise, ainsi que d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien. Photo : VNA
Cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et son homologue chinoise, ainsi que d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, To Lam, les deux parties ont signé 32 accords de coopération dans divers secteurs.

Ces accords comprennent un plan de coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) pour la période 2026-2030 ; un mémorandum d'entente sur la coopération entre la Commission d'organisation du Comité central du PCV et son homologue chinoise ; et un accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Département des relations internationales du Comité central du PCC.

Par ailleurs, les gouvernements des deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de l'Initiative mondiale pour la sécurité. Un certificat de remise des documents de projet à l'appui de l'étude de faisabilité de la ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoi - Hai Phong ; et un accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Parmi les autres documents figurent une lettre officielle relative à un projet de construction d'un deuxième campus (première phase) de l'Académie vietnamienne de médecine traditionnelle, financé par une aide non remboursable du gouvernement chinois, signée entre le ministère vietnamien de la Santé et l'Agence chinoise de coopération internationale au développement (CIDC) ; un protocole d'accord entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) de Chine concernant la mise en œuvre d'une coopération en matière de formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien ; et un protocole d'accord sur la coopération en matière d'enseignement professionnel entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le ministère chinois de l'Éducation.

Le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère chinois des Sciences et des Technologies du Vietnam ont signé un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un programme de recherche conjoint Vietnam-Chine ; par ailleurs, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a signé un autre protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des technologies numériques avec le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Parallèlement, les ministères de la Sécurité publique des deux pays ont signé un protocole relatif à la mise en place, à la gestion et au fonctionnement d'une ligne d'assistance téléphonique ministérielle ; un protocole d'accord sur la coopération et les échanges culturels, artistiques et sportifs ; et un autre protocole d'accord sur la coopération en matière de sécurité et d'ordre public dans le secteur du tourisme.

Les ministères de la Justice du Vietnam et de la Chine ont signé un protocole d'accord sur le renforcement du partenariat pour le règlement des litiges civils et commerciaux entre les populations frontalières ; et un programme de coopération pour la période 2026-2027.

Les deux parties ont par ailleurs signé des accords relatifs à la création de groupes de travail chargés de négocier la mise en place d'une zone de coopération économique transfrontalière, aux chaînes de production et d'approvisionnement, au contrôle phytosanitaire des exportations de pamplemousses et de citrons, au développement des ressources humaines et à l'entretien du Palais de l'Amitié Vietnam-Chine.

Dans le domaine de la communication et de la culture, de nombreux médias des deux pays ont signé des accords de coopération, notamment la Voix du Vietnam, l'Agence vietnamienne d'information et la Télévision vietnamienne avec Xinhua et la Télévision centrale de Chine.

Concernant la coopération locale, des accords ont été signés entre Hanoï et Pékin pour la période 2026-2030 ; entre les provinces de Phu Tho et du Shanxi ; et sur des programmes de formation de cadres entre différentes provinces et villes vietnamiennes et le Guangxi. Enfin, le poste frontière de Chi Ma – Ai Dian a été élevé au rang de point de passage international. -VNA

#Vietnam #Chine #coopération
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