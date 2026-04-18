Politique

Une visite réussie qui ouvre une nouvelle phase des relations Vietnam–Chine

Il s’agit de la première visite à l’étranger du dirigeant To Lam après la consolidation des postes de direction de l’État par l’Assemblée nationale de la 16e législature, à la suite du succès du 14e Congrès du PCV et des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, illustrant la grande importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations de bon voisinage traditionnelles avec la Chine.

Le dirigeant To Lam et son épouse participent à un thé avec le dirigeant chinois Xi Jinping et son épouse. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam et son épouse participent à un thé avec le dirigeant chinois Xi Jinping et son épouse. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, du 14 au 17 avril, s’est achevée avec succès.

Elle marque une nouvelle étape, ouvrant une nouvelle phase de développement du partenariat de coopération stratégique global et de la Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique.

Il s’agit de la première visite à l’étranger du dirigeant To Lam après la consolidation des postes de direction de l’État par l’Assemblée nationale de la 16e législature, à la suite du succès du 14e Congrès du PCV et des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, illustrant la grande importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations de bon voisinage traditionnelles.

Au cours de cette visite, To Lam, son épouse et la délégation ont mené de nombreuses activités importantes, traduisant la volonté commune des deux parties de renforcer la connectivité stratégique et d’approfondir la coopération bilatérale.

Les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États ont souligné la nécessité de renforcer la confiance stratégique, la connectivité des politiques, du commerce, des infrastructures et de l’énergie, afin d’élever davantage les relations bilatérales dans la nouvelle phase, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

vnanet-lam-2-8508.jpg
To Lam et des délégués visitent le Centre de coopération pour les applications de l’IA Chine–ASEAN. Photo : VNA


À cette occasion, les deux dirigeants To Lam et Xi Jinping ont officiellement lancé l’« Année de la coopération touristique Vietnam–Chine 2026-2027 ».

Dans le cadre de la visite, les deux parties ont publié une déclaration conjointe, convenant d’accélérer la connectivité des infrastructures ferroviaires, routières et des postes-frontières, et de faire de la coopération ferroviaire un nouveau point fort de la coopération stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont également signé 32 accords de coopération couvrant de nombreux domaines, notamment les relations entre Partis, la sécurité, la justice, l’économie, le ferroviaire, le commerce agricole, les chaînes de production et d’approvisionnement, les douanes, la science et la technologie, ainsi que les échanges locaux.

vnanet-lam-3.jpg
Des dirigeants d’entreprises ferroviaires chinoises accompagnent le dirigeant vietnamien To Lam à bord d’un train à grande vitesse en visite à Nanning. Photo : VNA


Lors d’une allocution à l’Université Tsinghua, le dirigeant To Lam a réaffirmé que le développement des relations avec la Chine constitue une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.

Il s’agit d’une position constante, d’un choix fondé sur les intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays, conforme aux aspirations de leurs peuples et revêtant une importance majeure pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement, tant dans la région qu’à l’échelle mondiale.

Le dirigeant vietnamien a également souligné l’importance des échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes et les populations frontalières, en tant que passerelle essentielle pour renforcer l’amitié bilatérale.

La visite d’État de To Lam en Chine a ainsi été un succès, générant des résultats significatifs et contribuant à porter les relations Vietnam–Chine à une nouvelle hauteur. -VNA

#To Lam #relations Vietnam Chine #Xi Jinping Chine
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Intégration internationale

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, aux côtés du personnel de l’ambassade et de la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : VNA

Vietnam–Turquie : la communauté vietnamienne mobilisée et soutenue

le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Réunion entre le président de l’AN Tran Thanh Man et le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Tezolmez. Photo: VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le consul honoraire du Vietnam à Istanbul

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 17 avril à Istanbul le consul honoraire du Vietnam, Ali Tezolmez. À cette occasion, il a salué ses contributions au renforcement des relations Vietnam–Turquie et réaffirmé la volonté de Hanoi de développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et d’investissement.

Cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et son homologue chinoise, ainsi que d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine signent 32 accords de coopération

Le Vietnam et la Chine ont signé 32 accords de coopération couvrant un large éventail de domaines, allant de la politique et de la sécurité à l’économie, aux infrastructures et aux échanges locaux, à l’occasion de la visite d’État du président To Lam en Chine.

Les deux hauts dirigeants du Vietnam (gauche) et de la Chine, ainsi que leurs épouses. Photo: VNA

Approfondir et hisser les relations Vietnam–Chine à un niveau supérieur

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, cette visite revêt une importance particulière. Elle constitue la première mission à l’étranger de Tô Lâm après la consolidation des hautes fonctions de l’État par la 16e Assemblée nationale, dans la continuité du succès du 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de sa visite du site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm visite l’école Yucai de Nanning dans le Guangxi

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié les autorités et le peuple du Guangxi d’avoir préservé le site historique de l’école Yucai et d’autres sites historiques associés au président Hô Chi Minh, les transformant en « adresses rouges » symbolisant les liens durables entre les deux nations.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la réunion. Photo: VNA

Trois ministères et organisme mobilisés pour soutenir la croissance à deux chiffres

Lors de la réunion le 17 avril avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires ethniques et religieuses et l’Inspection gouvernementale, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que les exigences de développement du pays dans la période à venir, notamment l’objectif de croissance à deux chiffres, imposent des responsabilités particulièrement lourdes à ces ministères et organisme.