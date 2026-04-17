Le président de l’AN Tran Thanh Man rencontre le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong



Istanbul (VNA) - Poursuivant ses activités dans le cadre de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, en Turquie, le matin du 17 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong.



Lors de la rencontre, Tran Thanh Man s’est déclaré heureux de revoir Martin Chungong, saluant le rôle de l’UIP ainsi que les contributions importantes du secrétaire général dans la promotion de la coopération entre les parlements à travers le monde, contribuant ainsi au renforcement des relations entre l’UIP et l’Assemblée nationale du Vietnam. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l’affection et le soutien que Martin Chungong a réservés au Vietnam au cours de ses trois mandats.



Partageant les évaluations du secrétaire général de l’UIP sur la situation internationale et régionale, le président de l’Assemblée nationale a souligné que le monde connaît actuellement des évolutions rapides et complexes, marquées par la multiplication des conflits, l’intensification des défis de sécurité non traditionnels, ainsi que des catastrophes naturelles et du changement climatique de plus en plus graves. Dans ce contexte, le Vietnam continue de soutenir résolument le multilatéralisme et le rôle irremplaçable des institutions multilatérales, dont les Nations Unies et l’UIP, afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable.



À cette occasion, Tran Thanh Man a informé le secrétaire général de l’UIP du succès de l’organisation des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale pour la période 2026-2031, qui ont enregistré le taux de participation le plus élevé jamais atteint, créant une nouvelle dynamique pour la mise en œuvre des orientations de développement du pays dans la période à venir.



S’agissant des orientations visant à renforcer la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’UIP dans les temps à venir, le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de promouvoir la coopération interparlementaire dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement durable. Il a proposé que l’UIP continue de soutenir l’Assemblée nationale du Vietnam dans le renforcement de ses capacités législatives et de supervision, tout en facilitant sa participation plus active aux mécanismes et forums spécialisés de l’UIP, ainsi que l’organisation d’événements internationaux et régionaux de l’UIP au Vietnam à l’avenir.



Pour sa part, le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a salué l’importance que le Vietnam accorde au rôle de l’UIP et a exprimé sa satisfaction quant à la participation du Vietnam à haut niveau à l’UIP-152. Il a souligné que, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, la participation des hauts dirigeants vietnamiens à cette Assemblée, accompagnée de contributions substantielles aux préoccupations communes de la communauté internationale, revêt une importance particulière.



Appréciant la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance, la multilatéralisation et la diversification, Martin Chungong a estimé que l’Assemblée nationale du Vietnam s’est engagée de manière proactive et responsable, en apportant de nombreuses initiatives et contributions remarquables dans les forums interparlementaires, dont l’UIP.



À l’approche de la fin de son mandat en tant que secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong a exprimé sa gratitude pour le soutien et l’accompagnement de l’Assemblée nationale du Vietnam au cours des dernières années, tout en souhaitant poursuivre la coopération avec l’Assemblée nationale, les parlementaires et les partenaires vietnamiens dans le futur.



De son côté, Tran Thanh Man a remercié le secrétaire général de l’UIP pour l’attention qu’il a portée à l’Assemblée nationale et au peuple vietnamiens, lui adressant ses vœux de santé et de succès dans ses nouvelles fonctions, tout en espérant qu’il continuera d’être un ami et un partenaire de confiance du Vietnam. - VNA

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