Politique

L’IA dans la justice : expériences européennes et applications au Vietnam

Les experts hongrois et européens ont partagé les expériences de l’Union européenne en matière d’application de l’IA dans le domaine de la justice, allant du soutien au traitement de l’information et à l’amélioration de l’efficacité du jugement, en passant par le renforcement de la transparence et l’accès des citoyens à la justice.

Vue du colloque "L’intelligence artificielle dans le système judiciaire et juridictionnel – Expériences de l’Union européenne et applications au Vietnam., à Budapest, le 16 avril. Photo: VNA
Vue du colloque "L’intelligence artificielle dans le système judiciaire et juridictionnel – Expériences de l’Union européenne et applications au Vietnam., à Budapest, le 16 avril. Photo: VNA

Budapest (VNA) – Les experts et scientifiques hongrois, européens et vietnamiens participant à un colloque organisée jeudi 16 avril par l’ambassade du Vietnam en Hongrie et l’Association des intellectuels vietnamiens en Hongrie se sont penchés sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le système judiciaire et juridictionnel.

Cet colloque s’incrive dans le contexte général des efforts déployés par le Vietnam pour mettre en œuvre la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, a souligné en ouverture l’ambassadeur Bui Lê Thai.

Cette résolution constitue une orientation stratégique clé, dans laquelle l’IA est identifiée comme l’une des technologies fondamentales ayant des répercussions profondes dans de nombreux domaines, notamment le système judiciaire et juridictionnel, a-t-il indiqué.

Le diplomate a fait savoir que l’ambassade déployait diverses activités visant à promouvoir les échanges de connaissances, à renforcer la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Hongrie ainsi qu’avec d’autres partenaires européens, et à valoriser le rôle de la communauté des intellectuels vietnamiens en Hongrie.

Lors du colloque, les experts hongrois et européens ont partagé les expériences de l’Union européenne en matière d’application de l’IA dans le domaine de la justice, allant du soutien au traitement de l’information et à l’amélioration de l’efficacité du jugement, en passant par le renforcement de la transparence et l’accès des citoyens à la justice.

Les interventions présentées ont également mis en lumière la nécessité de mettre en place un cadre juridique et des normes de déontologie, d’éthique appropriés afin de garantir un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits de l’homme.

Porteuse d’innovations majeures et de progrès dans de multiples domaines, l’IA transforme en profondeur nos façons de travailler, de communiquer et de prendre des décisions. Son développement rapide soulève néanmoins des questions essentielles en matière de protection des données, de respect des procédures, de déontologie, d’éthique, de respect des droits fondamentaux et de sécurité.

Le colloque a offert une perspective globale sur le potentiel et les défis de l’application de l’IA, non seulement dans le domaine de la justice, mais aussi dans la transformation numérique et le développement socio-économique en général, a résumé l’ambassadeur Bui Lê Thai.

Il a également souligné l’importance de la coopération internationale, notamment entre le Vietnam et ses partenaires européens, en matière de recherche, de partage d’expériences et de transfert de technologies, a-t-il encore indiqué. - VNA

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#application de l’IA dans le système judiciaire et juridictionnel #ambassade du Vietnam en Hongrie #Résolution n°57-NQ/TW du Politburo
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