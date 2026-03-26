L’ambassadeur du Vietnam présente ses lettres de créance au président français

Paris (VNA) - Le 25 mars, au palais de l’Élysée, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a solennellement présenté ses lettres de créance au président français Emmanuel Macron.

À cette occasion, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général To Lam ainsi que des principaux dirigeants vietnamiens au président français. Il a souligné que l’établissement du partenariat stratégique global - le plus haut niveau de relations bilatérales - témoigne de la confiance profonde et des liens historiques étroits entre les deux peuples.

L’ambassadeur a indiqué que la priorité de son mandat sera de poursuivre la dynamique positive du partenariat stratégique global, en veillant à la mise en œuvre résolue et efficace des accords conclus au plus haut niveau. Compte tenu du nouveau statut des relations bilatérales, il a affirmé que les deux parties doivent prendre des mesures drastiques afin d’approfondir une coopération substantielle sur l’ensemble des piliers.

Félicitant chaleureusement l’ambassadeur pour sa prise de fonctions, le président Emmanuel Macron a évoqué avec émotion ses impressions marquantes de la visite d’État effectuée au Vietnam en mai 2025, tout en le chargeant de transmettre ses salutations au secrétaire général To Lam.

Le président français a exprimé son attachement au Vietnam ainsi que son admiration pour l’hospitalité du peuple vietnamien. Il a affirmé que sa visite au Vietnam, ainsi que ses échanges avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à Nice en juin 2025, ont renforcé la détermination de la France à intensifier la coopération avec le Vietnam, notamment dans des domaines à fort potentiel tels que la défense et la sécurité, l’énergie et les ressources minérales.

Dans un contexte international en mutation, les deux parties ont souligné la convergence de leurs points de vue sur le multilatéralisme et le respect du droit international. Elles ont convenu de la nécessité de renforcer leur coordination afin de garantir la sécurité alimentaire et énergétique mondiales, tout en coopérant étroitement au sein des forums multilatéraux et régionaux. -VNA