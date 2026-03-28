Politique

Da Nang accueille un navire de la marine australienne en visite d’amitié

Le navire HMAS Toowoomba de la marine australienne entame une visite d’amitié à Da Nang, illustrant le renforcement de la coopération navale et de la confiance mutuelle entre le Vietnam et l’Australie.

Le navire HMAS Toowoomba de la marine australienne accoste au port de Tien Sa. Photo: VNA
Le navire HMAS Toowoomba de la marine australienne accoste au port de Tien Sa. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le 28 mars, le navire HMAS Toowoomba de la marine australienne, commandé par la commandante Alicia Harrison, a accosté au port de Tien Sa, entamant une visite d’amitié à Da Nang qui se déroulera jusqu’au 1ᵉʳ avril 2026.

La cérémonie d’accueil s’est tenue en présence de représentants du Service des affaires étrangères de Da Nang, du commandement de la Région navale 3, du Commandement militaire municipal, des gardes-frontières, ainsi que d’autorités compétentes relevant du ministère vietnamien de la Défense et de la marine.

À cette occasion, les autorités locales ont offert des fleurs de bienvenue aux officiers et marins australiens.

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Lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

Cette visite vise à renforcer l’amitié et la confiance mutuelle entre les deux pays, conformément à la dynamique de développement du partenariat stratégique global Vietnam-Australie, élevé à ce niveau en mars 2024.

Au cours de leur séjour, les officiers effectueront des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire de la ville et du commandement de la Région navale 3. Ils prendront également part à des échanges professionnels et à des activités sportives avec leurs homologues vietnamiens, ainsi qu’à des rencontres avec les étudiants de l’Université des langues étrangères – Université de Da Nang. Des visites de sites culturels et touristiques locaux sont également prévues. -VNA

#Da Nang #navire #marine australienne
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