Le Vietnam à la Biennale de Venise : une étape majeure pour les beaux-arts nationaux

Hanoï (VNA) - Le pavillon vietnamien accueillera une exposition intitulée « L’art dans le courant global » (Art in the Global Stream), présentée au palais gothique historique Ca’ Giustinian Faccanon, récemment restauré.

Le projet, porté par le peintre Le Huu Hieu et commissarié par Do Tuong Linh, proposera une réflexion sur l’art contemporain vietnamien dans le contexte de la mondialisation et des échanges culturels.

Cette première participation avec un projet autonome constituera un jalon important pour les beaux-arts du Vietnam. Cet événement offrira non seulement des opportunités de promouvoir l'art vietnamien auprès du public international, mais créera également les conditions permettant aux artistes nationaux de renforcer le dialogue avec la communauté artistique mondiale.

Né en 1982, Le Huu Hieu s’est déjà fait remarquer à Venise avec son exposition Soul Energy en 2021.

Fondée en 1895, la Biennale de Venise est une exposition artistique mondiale incontournable, souvent surnommée les Jeux olympiques des beaux-arts en raison de son ampleur et de son influence sur l’art international. Organisée tous les deux ans, elle rassemble des centaines d’artistes, de commissaires d’exposition et d’organismes artistiques venus de nombreux pays. Les projets artistiques présentés reflètent les grandes tendances et les enjeux de l’art contemporain à l’échelle mondiale.

La 61e Biennale de Venise proposera, à travers toute la cité lagunaire, un riche programme d’expositions, d’installations, de performances et de projets connexes. Au total, 99 pays et territoires ont été invités à participer à cette édition. – VNA