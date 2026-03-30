Bac Ninh et Jeonbuk (R de Corée) renforcent leur coopération culturelle et touristique





Bac Ninh, 30 mars (VNA) – Le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Bac Ninh (nord du Vietnam) et la Fondation pour la Culture et le Tourisme de Jeonbuk, province autonome spéciale de la République de Corée, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer les échanges culturels et le développement touristique entre les deux régions.



Lors de la signature, Do Tuan Khoa, directeur adjoint du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Bac Ninh, a souligné que, dans le contexte du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée, en pleine expansion, les deux régions bénéficient de conditions favorables au développement de leur coopération.



Il a ajouté que Bac Ninh s'est imposée comme une destination clé pour les entreprises et les investisseurs sud-coréens et présente un fort potentiel de collaboration dans les domaines culturel et touristique.



Selon Do Tuan Khoa, Bac Ninh et Jeonbuk possèdent toutes deux un patrimoine culturel riche et distinctif. Jeonbuk est réputée pour le pansori, un art vocal traditionnel coréen, et le papier hanji, candidat à la reconnaissance par l'UNESCO. Bac Ninh, quant à elle, est le berceau du chant folklorique Quan Ho et de la tradition picturale Dong Ho. Ces atouts communs constituent une base solide pour le développement conjoint de produits de tourisme culturel et la promotion des échanges artistiques.



Lee Kyung Yoon, directeur de la Fondation nationale pour la culture et le tourisme de Jeonbuk, a qualifié l'accord de point de départ et d'étape importante, ouvrant une nouvelle phase de développement commun entre Jeonbuk et Bac Ninh par le biais de la culture et du tourisme. Il a souligné que Jeonbuk avait activement promu les échanges et obtenu des résultats positifs en coopération avec le Vietnam dans divers domaines.



Grâce aux efforts déployés pour soutenir les entreprises touristiques de Jeonbuk dans leur accès au marché vietnamien, les produits touristiques de la région coréenne se sont progressivement implantés au Vietnam, a-t-il déclaré.



Par ailleurs, Jeonbuk a renforcé sa coopération avec le Vietnam dans le domaine du tourisme médical, les établissements de santé établissant des réseaux et entretenant des échanges durables, a-t-il déclaré. Il a ajouté que, forte de ces expériences, Jeonbuk considère le Vietnam non seulement comme un marché promotionnel, mais aussi comme un partenaire clé pour une coopération substantielle visant à obtenir des résultats concrets.



Pour l'avenir, les deux parties ont convenu d'intensifier leurs programmes de coopération diversifiés, en les étendant au-delà de la culture et des arts pour inclure le tourisme, l'éducation et les industries créatives. La priorité sera donnée au développement de produits touristiques valorisant le patrimoine culturel des deux territoires, à la mise en œuvre de campagnes de promotion conjointes pour attirer les visiteurs et à l'organisation de programmes d'échange pour les jeunes et les artistes.



Aux termes du protocole d'accord, les deux parties intensifieront les échanges de délégations, organiseront des activités d'échanges culturels et artistiques, promouvront des festivals emblématiques et présenteront les valeurs patrimoniales.



L'accord met également l'accent sur un partage accru d'informations, l'échange d'expériences et la coopération en matière de développement des ressources humaines, tout en encourageant les entreprises touristiques à renforcer leurs liens, à co-développer des produits et à promouvoir les marchés.



Le protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée initiale de trois ans, renouvelable automatiquement pour une période supplémentaire de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.



Cette coopération devrait contribuer à enrichir les échanges culturels, à dynamiser le tourisme et à renforcer l'amitié entre les populations de Bac Ninh et de Jeonbuk, tout en soutenant le renforcement des relations entre le Vietnam et la République de Corée. - VNA



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