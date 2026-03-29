À Hô Chi Minh-Ville, la Fête de la culture culinaire et des spécialités fait le plein

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Organisée par Saigontourist Group, la Fête de la culture culinaire et des spécialités, qui se tient du 26 au 29 mars à Hô Chi Minh-Ville (Sud), s’inscrit sous le thème « Fédérer autour de l’excellence de la gastronomie vietnamienne ».

Promouvoir la cuisine vietnamienne

Selon le comité d’organisation, cette année, la fête propose au public une expérience immersive inédite, avec un espace conçu comme un flux culturel traversant les trois régions du pays.

Chaque espace thématique constitue un chapitre du voyage patrimonial : de la cuisine du Nord-Ouest aux saveurs du Centre, en passant par la cuisine des régions littorales, la gastronomie royale, la cuisine du Sud, les spécialités à base de riz et les gâteaux traditionnels, l’art du thé vietnamien, les saveurs du Nord, la cuisine végétarienne.

En particulier, l’espace intitulé « Cuisine sans frontières », enrichi par la participation des consulats généraux des Pays-Bas et de la Thaïlande, ainsi que de partenaires internationaux, propose une expérience multisensorielle célébrant la diversité culinaire mondiale.

Par ailleurs, l’événement met également à l’honneur plusieurs concours et thématiques culinaires d’exception, notamment : la distinction de 10 chefs ayant créé 10 spécialités régionales emblématiques ; la mise à l’honneur de 10 experts en mixologie pour leurs créations les plus innovantes et savoureuses ; le vote du public pour élire les 10 stands et animations les plus attractifs et originaux.

Les visiteurs savourent la richesse de la gastronomie des trois régions à HôChi Minh Ville. Photo : PLO

Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist Group et cheffe du comité d’organisation, a précisé que cet événement s’inscrivait dans le cadre des grandes célébrations nationales de 2026 et du 51e anniversaire de la création de son groupe.

Selon elle, l’événement ne se limite pas à être un rendez-vous pour les amateurs de gastronomie, mais constitue également un véritable trait d’union entre les héritages, favorisant le rayonnement de l’identité culturelle vietnamienne et affirmant la place de sa gastronomie sur la carte internationale.

Un espace artistique unique

Au-delà de la gastronomie, l’événement s’impose comme une véritable célébration culturelle avec des spectacles d’arts traditionnels, des jeux folkloriques et la mise en valeur de l’artisanat vietnamien.

Les performances artistiques incluent notamment la danse Cham, le chant bài chòi, les chants populaires de Hue, le đờn ca tài tử, les spectacles de gongs des Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen), ainsi que la danse xòe du Nord-Ouest.

Dans les espaces dédiés aux métiers artisanaux, les visiteurs peuvent observer les artisans à l’œuvre et s’initier à la fabrication de divers gâteaux traditionnels, de chapeaux coniques, de céramiques ou encore d’autres produits artisanaux typiques.

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist Group est le seul événement gastronomique de grande envergure au Vietnam à s’être vu décerner la prestigieuse distinction de « Meilleur festival culinaire au monde » trois années de suite (2023, 2024 et 2025), ainsi que celle de « Meilleur festival culinaire d’Asie » pendant quatre années consécutives (2022–2025), attribuées par les World Culinary Awards.

Nguyên Quôc Anh, directeur général adjoint du Saigontourist Groupe, a déclaré : « Grâce à une envergure, une qualité et une dimension internationale sans cesse améliorée, l’édition 2026 de la Fête continue d’affirmer son statut de marque gastronomique et touristique de premier plan au Vietnam, contribuant à promouvoir l’image de Ho Chi Minh-Ville, et du Vietnam en général, comme une destination dynamique, ouverte et riche en identité culturelle. » - NDEL/VNA