Un couple d’artisans vietnamien transmet l’héritage des gravures de Dong Ho

Bac Ninh (VNA) - Face au risque de disparition de nombreuses valeurs traditionnelles dans le monde moderne, l’artisan Nguyen Huu Hoa et son épouse, l’Artisane émérite Nguyen Thi Oanh, s’investissent sans relâche dans la préservation de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho, un patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Cet art a apparu il y a près de 500 ans dans l’actuelle zone résidentielle de Dong Khe, quartier de Thuan Thanh, province de Bac Ninh, et a connu son âge d’or dans les années 1940. À cette époque-là, 17 lignées familiales produisaient une grande diversité d’œuvres aux couleurs naturelles éclatantes, répondant aux besoins spirituels, aux souhaits de prospérité et à la vie quotidienne, notamment lors du Nouvel An lunaire.

Après 1945 toutefois, le métier a progressivement décliné, de nombreux foyers se reconvertissant dans la fabrication d’objets votifs. Au cœur de cette mutation, la famille de Nguyen Huu Hoa et Nguyen Thi Oanh a continué de préserver avec passion cet héritage ancestral, devenant aujourd’hui l’un des principaux « ambassadeurs » de la culture vietnamienne à l’international.

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Des touristes découvrent l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho. Photo : VNA

Dans leur atelier de 30 mètres carrés, Nguyen Thi Oanh trace des lignes gracieuses, Nguyen Huu Hoa imprime avec des blocs anciens, tandis que leurs descendants apprennent à imprimer, à mélanger les couleurs et à sécher les œuvres.

Issue d'une famille d'artisans, Nguyen Thi Oanh chérit cette technique utilisant des couleurs issues de la nature, comme le rouge de la terre, le jaune des fleurs de sophora ou le blanc des coquilles Saint-Jacques. Outre la restauration de précieux modèles anciens, elle a créé plus de 50 nouveaux motifs mariant l'esprit folklorique et une touche contemporaine, élargissant ainsi l'accès au marché.

Fils de l’illustre Artisan émérite Nguyen Huu Sam, Nguyen Huu Hoa a grandi au son des planches xylographiques. Selon lui, une gravure traditionnelle nécessite cinq couleurs, donc cinq planches distinctes et cinq impressions successives, de la plus claire à la plus foncée. Plus l’alignement entre les couches est précis, plus la qualité de l’œuvre est élevée. Après une carrière dans le secteur culturel, il est revenu à la tradition familiale au moment de sa retraite.

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L’artisan Nguyen Huu Hoa présente à des touristes l’essence de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho. Photo : VNA

Aujourd’hui, la maison de culte et la galerie de la famille conservent environ 600 planches d’impression, dont certaines remontent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ainsi que des milliers de gravures de différents styles.

Le couple ne se limite pas à la production et à la transmission du savoir-faire. Il participe activement à de nombreuses manifestations nationales et internationales afin de faire découvrir la richesse esthétique et les valeurs humanistes de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho.

Les deux artisans ont notamment pris part à l’exposition des villages de métiers organisée à l’occasion du 70e anniversaire de la Fête nationale en 2015, à la cérémonie d’offrande d’encens aux rois de la dynastie des Ly présidée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong en 2022, à la réception du prince héritier du Danemark par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en novembre 2022, ainsi qu’à un programme destiné aux ambassadeurs en 2023... Grâce à leurs explications chaleureuses, de nombreux visiteurs étrangers découvrent avec enthousiasme l’impression sur papier « do » recouvert de poudre de nacre scintillante et apprécient la finesse du savoir-faire traditionnel.

Le couronnement de cet engagement a eu lieu du 8 au 13 décembre 2025. Nguyen Huu Hoa fut le seul artisan à accompagner la délégation gouvernementale vietnamienne à New Delhi (Inde), lors de la 20e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel , pour assister à l'inscription officielle de cet artisanat sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO.

Grâce à la passion de familles comme celle de Nguyen Huu Hoa et Nguyen Thi Oanh, les visiteurs internationaux peuvent continuer d’admirer et d’expérimenter cet artisanat singulier, découvrant à travers les gravures de Dong Ho la richesse des rêves, des croyances et de l’âme de la culture vietnamienne. -VNA