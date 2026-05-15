Miss Monde 2026: plus de 130 candidates dans les starting-blocks au Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 130 candidates du monde entier participeront à Miss Monde 2026 au Vietnam afin de promouvoir la culture et l’identité du pays, a déclaré la présidente de Miss Monde, Julia Morley, lors d’une conférence de presse organisée jeudi 14 mai à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du lancement du concours.



La 75e édition de Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus anciens et les plus prestigieux au monde, se déroulera au Vietnam d’août à septembre 2026, avec des activités prévues à Hai Phong et à Hô Chi Minh-Ville.



Lors de l’événement, Hoàng Nhât Nam, représentant l’organisation hôte de Miss Monde 2026, a décrit le concours comme bien plus qu’une simple compétition de beauté, le qualifiant de «voyage culturel, de connexion internationale et de compassion», régi par la devise «La beauté au service d’une bonne cause».



Julia Morley a déclaré qu’elle nourrissait une affection particulière pour le Vietnam depuis de nombreuses années et qu’elle était ravie que le pays accueille Miss Monde 2026. Elle a indiqué que plus de 130 représentants de pays et territoires du monde entier viendront au Vietnam pour apporter des valeurs positives à travers cette compétition.



Parallèlement, Opal Suchata Chuangsri, Miss Monde en titre, a salué les fans vietnamiens du concours et a déclaré attendre avec impatience la prochaine compétition au Vietnam.



La reine de beauté thaïlandaise a exprimé l’espoir que le concours continue de diffuser le message positif de Miss Monde à l’international et que l’édition vietnamienne permette au monde entier de mieux apprécier la culture, le peuple et la beauté du pays.



Selon les organisateurs, Hô Chi Minh-Ville accueillera les principales activités, notamment le spectacle «Danse du monde» et la grande finale, tandis que Hai Phong organisera plusieurs événements parallèles. Vung Tàu, désormais rattachée à Hô Chi Minh-Ville, proposera des activités de promotion culturelle et touristique pendant le concours.



Lors de l’événement de lancement, les organisateurs ont fait don de plus de 1.000 livres à l’Espace culturel de Hô Chi Minh-Ville, géré par l’Union des femmes de la ville. Chaque candidate est invitée à apporter un livre pour enfants illustrant sa culture nationale afin de le partager avec les enfants vietnamiens.



Les organisateurs ont également présenté la série documentaire «Son voyage au Vietnam », qui propose des récits et des portraits des candidates à Miss Monde 2026.



Le Vietnam a annoncé précédemment que Lê Nguyên Bao Ngoc représentera le pays au concours. Bao Ngoc a été première dauphine de Miss Monde Vietnam 2022 avant de remporter le titre de Miss Intercontinental 2022. – VNA

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