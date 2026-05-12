Hô Chi Minh-Ville fait renaître ses théâtres traditionnels

Malgré le passage du temps, les théâtres traditionnels de Hô Chi Minh-Ville poursuivent leurs efforts pour préserver et revitaliser leurs activités. La relance des œuvres classiques ainsi que l’intégration du patrimoine dans l’éducation et le tourisme témoignent de la vitalité des arts traditionnels au cœur de la métropole.

Malgré le passage du temps, les théâtres traditionnels de Hô Chi Minh-Ville poursuivent leurs efforts pour préserver et revitaliser leurs activités. La relance des œuvres classiques ainsi que l’intégration du patrimoine dans l’éducation et le tourisme témoignent de la vitalité des arts traditionnels au cœur de la métropole.

Au Théâtre de Cai Luong Tran Huu Trang, la régularité des représentations est considérée comme essentielle à la préservation du cai luong (opéra rénové vietnamien). Outre la reprise de classiques tels que Le Tambour de Me Linh et La Reine Mère Duong Van Nga, le théâtre développe également de nouvelles productions inspirées de thèmes contemporains, tout en mettant en avant les valeurs éducatives et les traditions révolutionnaires.

Phan Quoc Viet, directeur du Théâtre de Cai Luong Tran Huu Trang :

« Pour les productions à thèmes contemporains, nous disposons d’équipes créatives chargées de développer des œuvres en phase avec l’actualité, les valeurs éducatives et les traditions révolutionnaires. Nous organisons régulièrement des représentations, faisons revivre des œuvres classiques et créons de nouvelles pièces afin d’assurer la pérennité du théâtre. En parallèle, nous accordons une grande importance au soutien des troupes sociales et privées de cai luong, passionnées et dévouées à leur art, avec l’ambition de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle attractif pour les différentes formes d’arts de la scène et les productions de cai luong. »

Des artistes chevronnés, à l’image de l’Artiste du Peuple Tan Giao, jouent également un rôle essentiel dans le dynamisme du théâtre. Outre ses rôles marquants dans de nombreuses œuvres classiques, il s’investit activement dans la transmission de son savoir-faire et dans le maintien des standards artistiques. Pour lui, le cai luong représente à la fois une passion de toute une vie et une responsabilité envers la préservation de l’identité culturelle nationale.

L’Artiste du Peuple Tan Giao, du Théâtre de Cai Luong Tran Huu Trang :

« Après de longues années consacrées au cai luong, je le considère comme une source d’épanouissement spirituel et une valeur artistique précieuse. Je pense que tous mes collègues, en particulier ceux qui montent actuellement sur scène, ont la responsabilité de le préserver et de le protéger. La renommée personnelle importe peu ; nous devons nous unir et assumer ensemble une plus grande responsabilité envers cet art. »

Parallèlement au cai luong, le hat boi (théâtre classique vietnamien) cherche lui aussi à s’adapter au public moderne. Le Théâtre de Hat Boi de Hô Chi Minh-Ville a diversifié sa programmation afin d’attirer les enfants, les étudiants et les touristes, tout en maintenant les représentations traditionnelles lors des festivals. Le théâtre investit également dans de nouvelles productions historiques.

Thanh Binh, chef du département de l’organisation des spectacles du Théâtre de Hat Boi de Hô Chi Minh-Ville :

« Nous privilégions les productions consacrées à l’histoire nationale et aux figures héroïques. De l’écriture et de l’adaptation des scénarios au recrutement de metteurs en scène, compositeurs et scénographes expérimentés, chaque étape fait l’objet d’un investissement minutieux. Nous nous efforçons de constituer une équipe créative solide, dotée de l’expertise nécessaire pour produire des œuvres de hat boi de grande qualité, aujourd’hui comme demain, afin de rendre cet art plus accessible et plus attractif pour le public. »

La renaissance du théâtre traditionnel à Hô Chi Minh-Ville reflète les efforts conjoints des théâtres publics et privés. Parmi eux, le Théâtre Sen Viet se distingue par sa persévérance et son esprit d’innovation. Depuis sa création en 2003, Sen Viet Stage s’est forgé une identité propre en s’adressant particulièrement aux jeunes, notamment aux étudiants, à travers des formes expérimentales de théâtre traditionnel.

Le Nguyen Dat, directeur de Sen Viet Stage :

« La plupart des membres de Sen Viet Stage sont de jeunes diplômés. Notre vivier de talents reste solide grâce à une étroite coopération entre les écoles, les théâtres et les artistes expérimentés, favorisant ainsi les échanges de connaissances et la transmission du savoir-faire à la jeune génération. »

Les efforts de revitalisation du cai luong et du hat boi dépassent largement la seule question financière. Ils visent avant tout à préserver et à promouvoir l’identité culturelle vietnamienne sur la scène internationale. Avec le soutien des autorités et l’engagement des artistes, les théâtres traditionnels de Hô Chi Minh-Ville affirment leur rôle de moteur culturel essentiel au développement durable de la ville./.