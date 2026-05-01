Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies

Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.

Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.

S’étendant sur plus de 7.300 hectares, de vastes zones du Parc national de Tram Chim sont désormais fortement asséchées, avec un niveau de risque d’incendie extrêmement élevé. Le parc a déployé une série de technologies, notamment des systèmes de surveillance hydrologique alimentés par énergie solaire, permettant de suivre en temps réel le niveau de l’eau dans différentes secteurs.

Le Parc national de Tram Chim a investi dans des drones spécialisés équipés de caméras optiques haute résolution et de capteurs thermiques. Ces dispositifs permettent de détecter précocement les sources de chaleur et les départs de fumée, y compris dans des conditions de faible visibilité, tout en aidant à évaluer l’ampleur des incendies, leur propagation ainsi que la direction du vent, afin de faciliter des interventions rapides et efficaces.

Un réseau de 24 caméras de surveillance a également été installé sur des tours de guet dans toutes les zones. Dotées d’un puissant zoom optique, elles peuvent capturer clairement des cibles à plusieurs centaines de mètres. Connecté aux smartphones, ce système permet aux gardes forestiers de surveiller la forêt à tout moment et en tout lieu, améliorant ainsi la supervision et permettant une réaction rapide.

Parallèlement, le parc maintient des mesures sur le terrain, notamment la préparation des équipements de lutte contre les incendies, le déploiement de personnel aux postes de garde et aux tours de guet, le pompage de l’eau dans les canaux asséchés ainsi que la création de pare-feu pour freiner la propagation des flammes. Face à un risque d’incendie critique, la combinaison de la technologie et d’une gestion proactive s’avère essentielle pour protéger le fragile écosystème de Tram Chim./.