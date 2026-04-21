La saison précoce des papillons enchante les visiteurs du parc national de Cuc Phuong

Ces jours-ci, le parc national de Cuc Phuong s'anime de nuées de papillons, offrant un spectacle saisissant qui attire de nombreux visiteurs. Cette année, la saison des papillons a débuté deux à trois semaines plus tôt que d'habitude, offrant une expérience rare et mémorable.

Ces jours-ci, le parc national de Cuc Phuong s'anime de nuées de papillons, offrant un spectacle saisissant qui attire de nombreux visiteurs. Cette année, la saison des papillons a débuté deux à trois semaines plus tôt que d'habitude, offrant une expérience rare et mémorable.

D'ordinaire, la saison des papillons s'étend de fin avril à juin. Elle a commencé plus tôt cette année, les papillons se rassemblant déjà dans la canopée des arbres, voletant le long des sentiers forestiers et se regroupant près des ruisseaux et des étangs. Dès l'entrée du parc, les visiteurs sont accueillis par des essaims de papillons blancs, jaunes et orange.

Selon le parc, l'apparition précoce des papillons est le signe d'un écosystème sain, car ces espèces ne prospèrent que dans des habitats riches et préservés. Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de préserver l'équilibre écologique, le parc encourage l'écotourisme en privilégiant la découverte et la valorisation de la forêt plutôt que son exploitation.

Rien qu'en mars 2026, le parc a accueilli plus de 12 300 visiteurs, dont près de 9 000 touristes vietnamiens. Face à l'augmentation du nombre de visiteurs, les sentiers forestiers sont de plus en plus fréquentés, notamment le week-end.

S'étendant sur plus de 22 000 hectares et situé à environ 100 km au Sud de Hanoï, Cuc Phuong est le premier parc national du Vietnam. Depuis sa création en 1962, ses efforts de conservation ont donné des résultats significatifs, lui valant une reconnaissance internationale en tant que l'une des zones de conservation de la faune les plus importantes de la région. –VNA