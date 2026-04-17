Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde

Le charme de la capitale vietnamienne réside dans sa culture du café si particulière, sa street food riche et variée, ainsi que dans ses espaces créatifs en plein essor.

Hanoï (VNA) - Hanoï figure aujourd’hui parmi les 50 meilleures villes du monde, à la 25e place du classement Time Out 2026.

Le charme de la capitale vietnamienne réside dans sa culture du café si particulière, sa street food riche et variée, ainsi que dans ses espaces créatifs en plein essor.

Le tourisme hanoïen enregistre une croissance remarquable. Rien qu’au premier trimestre de cette année, la ville a accueilli près de 9 millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à la même période de l’an dernier. Parmi eux, 2,4 millions de touristes internationaux, en progression de près de 30 %.

Aujourd’hui, Hanoï compte plus de 3.700 établissements d’hébergement, avec plus de 71.000 chambres. Au premier trimestre, le taux d’occupation a dépassé 62 %, signe d’une demande touristique toujours soutenue.

Au-delà de l’afflux de visiteurs, la ville s’efforce aussi d’améliorer l’expérience. De nombreux circuits liés aux villages de métiers, au tourisme rural et au patrimoine sont en plein développement.

Dans les temps à venir, Hanoï poursuivra le développement de produits touristiques spécifiques, tout en accélérant la transformation numérique et la promotion à l’international.

Son classement dans un palmarès mondial, combiné à cette dynamique de croissance, ouvre de nouvelles perspectives pour la capitale, qui affirme peu à peu son statut de destination riche en identité, sûre et en constante évolution. –VNA