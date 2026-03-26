Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président russe Vladimir Poutine

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 25 mars une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, à Moscou.

Le 25 mars au Kremlin, dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine.

Le président Vladimir Poutine a affirmé que le Vietnam demeure un ami fidèle et un partenaire stratégique clé. Transmettant ses salutations aux hauts dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général To Lam et le président de la République Luong Cuong, il a salué le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam et des récentes élections. Il s’est déclaré convaincu qu’avec les orientations stratégiques définies lors de ce congrès, le Vietnam poursuivra son développement dynamique, atteindra ses objectifs à l’horizon 2030 et 2045 et renforcera sa position sur la scène internationale.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré l'attachement du Vietnam à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global. Il a exprimé la volonté d’approfondir les relations bilatérales, de valoriser les traditions existantes et d’exploiter les atouts de chaque partie, tout en promouvant une coopération fondée sur l’égalité et le bénéfice mutuel, au service du développement des deux pays et dans l’intérêt de leurs peuples. -VNA