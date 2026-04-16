Vietnam-Chine: entretien entre les dirigeants To Lam et Xi Jinping

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau réguliers, de renforcer la coopération substantielle dans tous les domaines, de consolider la base sociale des relations bilatérales, de collaborer étroitement dans les mécanismes multilatéraux, et de mieux gérer et résoudre les désaccords.

Hanoï (VNA) - Le 15 avril, après la cérémonie d’accueil officielle à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Tô Lâm, s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping.

Xi Jinping a salué cette visite, la première de Tô Lâm en Chine après le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, y voyant une priorité accordée aux relations bilatérales.

Tô Lâm a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer l’amitié traditionnelle et de développer le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays et la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.

Il a également souligné que le développement des relations avec la Chine constitue un choix stratégique et une priorité de premier plan de la politique étrangère du Vietnam.

De son côté, Xi Jinping a affirmé que le Vietnam constitue orientation prioritaire dans la politique de voisinage de la Chine.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau réguliers, de renforcer la coopération substantielle dans tous les domaines, de consolider la base sociale des relations bilatérales, de collaborer étroitement dans les mécanismes multilatéraux, et de mieux gérer et résoudre les désaccords.

Ils ont annoncé le lancement de l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026–2027.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre un règlement approprié des désaccords et de promouvoir une coopération adaptée au nouveau niveau des relations Vietnam–Chine, dans le respect du droit international ; de mettre en œuvre strictement les consensus entre l’ASEAN et la Chine sur la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d’accélérer l’adoption d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Après l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines.

Le même jour, le dirigeant vietnamien To Lam a rencontré le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, et le Premier ministre chinois, Li Qiang. Il a également assisté à plusieurs autres activités de promotion des relations bilatérales. -VNA