Mise en valeur du potentiel du patrimoine archéologique de Tràng An

Après l’inscription du Complexe paysager de Trang An au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, et conformément aux recommandations du Centre du patrimoine mondial, la province de Ninh Bình a lancé de nombreux programmes de recherche visant à enrichir davantage les valeurs du site.

Après l’inscription du Complexe paysager de Trang An au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, et conformément aux recommandations du Centre du patrimoine mondial, la province de Ninh Bình a lancé de nombreux programmes de recherche visant à enrichir davantage les valeurs du site. Parmi ceux-ci, le projet Sundasia – un programme international de recherche archéologique centré sur l’Asie du Sud-Est – a permis de mettre au jour des vestiges majeurs, notamment un squelette humain datant de plus de 12.000 ans, ainsi que des données relatives à la chronologie, à la stratigraphie, à la faune et à la flore anciennes, et aux pratiques funéraires des populations préhistoriques dans la grotte de Thung Binh 1, située au sein du complexe de Trang An.

Le Dr Christopher Simpton, archéologue à l’Université Queen’s de Belfast (Royaume-Uni) :

« La découverte de traces humaines préhistoriques dans la grotte de Thung Bình renforce la stature internationale de Trang An sur le plan archéologique. Il a estimé qu’il ne s’agit là que d’une des nombreuses découvertes potentielles à venir, susceptibles de consolider davantage la position de Trang An sur la scène scientifique internationale ».

Les découvertes scientifiques réalisées dans le Complexe paysager de Trang An ne se limitent pas à leur valeur académique, mais ouvrent également de nouvelles approches pour la conservation et la valorisation du patrimoine.

Pham Thi Thanh Huong, cheffe de la section de la Culture au bureau de l’UNESCO à Hanoï :

« Ces résultats témoignent du haut niveau d’engagement de la province de Ninh Bình et du Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations du Comité du patrimoine mondial. Dans les décisions d’inscription ainsi que dans les dossiers de conservation et les rapports sur l’état du site, il a été recommandé de poursuivre et d’élargir les recherches archéologiques afin de démontrer et de clarifier les valeurs universelles exceptionnelles, tant naturelles que culturelles. Elle a notamment souligné que la valeur culturelle de Trang An est unique en Asie du Sud-Est, en tant que preuve de l’occupation humaine préhistorique. Ainsi, les efforts déployés par Ninh Bình contribuent à renforcer de manière convaincante la valeur universelle du site ».

Le Complexe paysager de Trang An est reconnu comme une source intacte d’informations, une véritable chronique de l’histoire de l’occupation humaine et de l’exploitation des espaces terrestres et maritimes par les populations préhistoriques, avec des cultures successives s’étendant sur plus de 30.000 ans.

Pour le secteur touristique de Ninh Bình, ces valeurs scientifiques exceptionnelles constituent une base solide pour développer des produits touristiques à forte dimension culturelle, accroître l’attractivité et créer une identité distinctive, tout en sensibilisant la population à la responsabilité de préserver et de valoriser ce patrimoine mondial.

Nguyên Cao Tân, vice-directeur du Service du tourisme de la province de Ninh Binh :

« Des plans seraient élaborés pour mettre en œuvre des projets visant à concevoir des produits touristiques à forte valeur culturelle, permettant à la fois de préserver efficacement le patrimoine et d’en promouvoir les valeurs auprès du public national et international ».

Les ressources du patrimoine archéologique de Ninh Bình en général, et de Trang An en particulier, recèlent des valeurs liées au passé, au présent et à l’avenir. Dans le cadre des efforts conjoints pour préserver et valoriser le Complexe paysager de Trang An, la province continue de promouvoir activement la recherche scientifique, contribuant ainsi à enrichir et à diffuser ces valeurs, tout en renforçant la promotion du site auprès des visiteurs nationaux et internationaux./.