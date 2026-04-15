Le secrétaire général du Parti et président To Lam en visite en Chine

Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a eu une entrevue le 14 avril à Pékin, avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.