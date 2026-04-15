Le secrétaire général du Parti et président To Lam en visite en Chine

Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a eu une entrevue le 14 avril à Pékin, avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois.
To Lam et Wang Huning ont échangé leurs points de vue sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, notamment depuis la tenue réussie du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et des Deux Sessions ainsi que l'adoption du Plan-cadre du 15e Plan quinquennal de développement socioéconomique de Chine.