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Le dirigeant vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine

Créée en avril 2017, la Nouvelle Zone de Xiong’an est considérée par la Chine comme un choix stratégique majeur à caractère historique du Comité central du PCC, ainsi qu’une nouvelle zone d’importance nationale, après la Zone économique spéciale de Shenzhen (Guangdong) et la Nouvelle Zone de Pudong (Shanghai).

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine. Photo: VNA

Hebei (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, le 14 avril, après son arrivée à l’aéroport international de Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s’est rendu dans la Nouvelle Zone de Xiong’an, dans la province du Hebei (Chine), afin de s’informer sur la planification.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Hebei, Ni Yuefeng, a accompagné le dirigeant vietnamien lors de cette visite de terrain. Il lui a présenté la carte du plan directeur de la zone de démarrage et partagé des expériences en matière de construction de la Nouvelle Zone de Xiong’an.

Créée en avril 2017, cette zone est considérée par la Chine comme un choix stratégique majeur à caractère historique du Comité central du PCC, ainsi qu’une nouvelle zone d’importance nationale, après la Zone économique spéciale de Shenzhen (Guangdong) et la Nouvelle Zone de Pudong (Shanghai).

La Nouvelle Zone de Xiong’an couvre une superficie de 1.770 km², située dans la province du Hebei, à près de 110 km au sud-ouest du centre de Pékin. Sa population était estimée à environ 1,4 million d’habitants en 2025.

La création de cette zone vise à établir un pôle de développement pour le triangle économique Pékin - Tianjin - Hebei, servant de modèle en matière d’innovation et de développement.

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine. Photo: VNA

Après neuf ans de mise en œuvre, la Nouvelle Zone de Xiong’an est passée d’une phase de « construction de base » à une phase de « développement de haute qualité ». À ce jour, plus de 400 filiales d’entreprises publiques relevant du niveau central y ont transféré leur siège ; quatre universités ont commencé à exploiter leurs nouveaux campus. Plusieurs hôpitaux sont également entrés en service, fournissant des services médicaux de haute qualité. À la fin de 2025, environ 169.000 habitants avaient été relocalisés dans la nouvelle zone.

Actuellement, la Nouvelle Zone de Xiong’an a finalisé une structure urbaine « à trois niveaux », comprenant des systèmes de fonctionnement en surface, souterrains et des services en nuage ; plus de 200 km de « routes numériques » ont été construits, permettant l’expérimentation de véhicules autonomes commerciaux, avec l’intégration de la 5G, de radars et de systèmes intelligents de signalisation routière.

En mars 2026, le parc scientifique et technologique de Zhongguancun, dans la Nouvelle Zone de Xiong’an avait attiré plus de 260 entreprises de haute technologie, actives dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la biotechnologie et l’économie à basse altitude. -VNA

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Un article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam a été publié dans Le Quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, à la veille de sa visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient de vous présenter l'intégralité de cet article.