Une impulsion nouvelle pour les relations Vietnam-Chine

Hanoï (VNA) – La visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, revêt une importance stratégique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans un contexte régional et international en mutation.

C’est l’évaluation du professeur Cui Shoujun de l’Institut d'études du développement international de l'École d'études internationales de l'Université Renmin de Chine (RUC), lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin.

Selon lui, cette visite illustre clairement le rôle d’orientation de la diplomatie de haut niveau dans les relations bilatérales. Le choix de la Chine comme première destination après l’investiture présidentielle du dirigeant vietnamien souligne l’importance stratégique des liens entre les deux pays et confirme leur fondement d’amitié traditionnelle, souvent décrite comme « à la fois camarades et frères ».

Dans un contexte international complexe, cette visite et les entretiens de haut niveau devraient renforcer les échanges sur les questions régionales et mondiales, contribuant ainsi à la stabilité et à la gouvernance de la sécurité internationale.

Dans le contexte de l’essor rapide des technologies émergentes et des industries avancées, les deux pays disposent d’un potentiel important pour approfondir leur coopération dans les domaines économique, scientifique et industriel, créant ainsi de nouveaux moteurs de croissance et d’emploi.

S’agissant des points saillants, le professeur Cui Shoujun met en avant le caractère concret de la coopération et la volonté d’en améliorer la qualité. Les deux parties peuvent renforcer la connectivité de leurs stratégies et de leurs plans de développement, jetant ainsi les bases d’une coopération globale. Par ailleurs, compte tenu des atouts de la Chine dans des secteurs tels que les énergies nouvelles, le photovoltaïque, le stockage d’énergie et la production électrique, et des besoins du Vietnam en matière d’industrialisation, la coopération énergétique apparaît comme un domaine important, générant des bénéfices tangibles pour les deux parties.

Concernant les perspectives, l’expert estime que le potentiel de coopération reste considérable, notamment dans les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle et les infrastructures. Le développement des liaisons ferroviaires, la modernisation des postes-frontières et le renforcement des échanges transfrontaliers joueront un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité de la coopération économique et commerciale bilatérale.

Selon lui, grâce aux bases existantes et à l’impulsion des dirigeants des deux pays, la coopération Vietnam-Chine devrait continuer à évoluer vers davantage de substance, d’efficacité et de profondeur.

La visite en Chine de To Lam devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Sur la base d’une confiance politique consolidée et d’une orientation vers une coopération plus qualitative, les deux pays sont en mesure d’élargir leur partenariat dans des secteurs clés tels que l’économie, les technologies, l’énergie et la connectivité des infrastructures, contribuant non seulement au développement commun, mais aussi à la stabilité et à la coopération régionales. -VNA