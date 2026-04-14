Le PM exige de mettre en service les deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé mardi 14 avril aux ministères de la Santé, de la Construction, de la Défense et de la Sécurité publique de travailler à la mise en œuvre des deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc, dans la province de Ninh Binh (Nord) au deuxième trimestre de cette année.

Le gouvernement se concentre sur la résolution définitive des problèmes et projets en suspens depuis longtemps, s’attaquant résolument aux difficultés et aux obstacles, y compris des contenus relevant des compétences du ministère de la Santé, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec ces ministères.

Les tâches doivent être clairement attribuées, avec échéances précises et points focaux, et mesurables par les résultats dans l’esprit de la direction du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a-t-il rappelé.

Concernant les projets de construction des deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc, les obstacles restants concernent principalement la coordination, qui relève des compétences du ministère de la Santé et des ministères concernés, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a demandé aux ministères de la Santé, de la Construction, de la Défense et de la Sécurité publique de diriger les organismes concernés à mobiliser un maximum de ressources et à résoudre rapidement les problèmes et obstacles en suspens à ces deux projets en vue de leur mise en service dans le courant du deuxième trimestre.

Le ministère de la Santé assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les ministères et organismes concernés pour peaufiner les mécanismes et politiques spécifiques sur le fonctionnement des deux hôpitaux, qui devront être achevés au plus tard en avril 2026.

Vue d'ensemble de la séance de travail, à Hanoi, le 14 avril. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de la Santé de réviser les tâches et projets assignés par les autorités compétentes en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, des résolutions n°57-NQ/TW et n°72-KL/TW du Politburo, de la conclusion n°18-KL/TW du Comité central du Parti, des résolutions pertinentes de l’Assemblée nationale et du gouvernement, et du programme d’action du gouvernement, en particulier les tâches clés pour 2026.

Il a également demandé au ministère de la Santé de réduire et simplifier les procédures administratives et les conditions commerciales, et réduire les secteurs d’activité soumis à des conditions.

Le ministère de la Santé est invité à finaliser rapidement le projet de loi sur la sécurité alimentaire (amendée), et à élaborer un plan et une feuille de route pour la mise en œuvre de bilans de santé ou de dépistages périodiques gratuits, au moins une fois par an, pour la population.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra est chargée de diriger directement et de collaborer avec le ministère de la Santé à la mise en œuvre des tâches assignées. – VNA