Société

Un homme de Vinh Long a été arrêté pour abus des libertés démocratiques et atteinte aux intérêts de l'État

Thach Chanh Tra, 54 ans, domicilié dans le hameau de Chong Bat, commune de Long Hiep, est accusé d’avoir utilisé à plusieurs reprises les réseaux sociaux pour publier, partager et diffuser en direct des contenus mensongers.

Les forces de police exécutent les décisions judiciaires visant Thach Chanh Tra. Photo: Police de Vinh Long
Les forces de police exécutent les décisions judiciaires visant Thach Chanh Tra. Photo: Police de Vinh Long

Vinh Long (VNA) - Le 29 avril, la police de la province de Vinh Long a arrêté et perquisitionné le domicile d'un homme pour "abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts de l'État et aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus", conformément à l'article 331, paragraphe 2, du Code pénal de 2015 (modifié en 2017).

Thach Chanh Tra, 54 ans, domicilié dans le hameau de Chong Bat, commune de Long Hiep, est accusé d’avoir utilisé à plusieurs reprises les réseaux sociaux pour publier, partager et diffuser en direct des contenus mensongers. Il était également accusé d'avoir participé à des discussions en ligne déformant les directives du Parti et les lois de l'État, tout en portant atteinte à la réputation des organisations locales, des agences d'État, des individus et à la solidarité religieuse.

Malgré les avertissements et les mises en garde répétés des organisations locales, Thach Chanh Tra a refusé de se conformer aux règles. Au contraire, il a adopté une attitude extrême et a ouvertement défié les autorités, mettant en péril la sécurité publique, l'ordre et la sécurité sociale dans la commune de Long Hiep et dans l'ensemble de la province de Vinh Long.

La police a donc engagé des poursuites pénales et a ordonné sa détention en attendant la suite de l'enquête, conformément à la loi. -VNA

#Vinh Long #homme #abus des libertés démocratiques #atteinte aux intérêts de l'État
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