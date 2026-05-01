Société

Des repas gratuits, symbole d’une solidarité qui se transmet

Par un dimanche d’avril marqué par une chaleur accablante, les bénévoles de l’Association des repas solidaires du quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh, s’activent dès les premières heures de la matinée pour offrir des repas chauds aux patients.

Des membres de l'Association des bénévoles pour les repas (quartier de Thien Truong) et des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) préparent des repas gratuits destinés aux patients. Photo : VNA
Des membres de l'Association des bénévoles pour les repas (quartier de Thien Truong) et des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) préparent des repas gratuits destinés aux patients. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) - Animés par le désir de partager les difficultés des patients démunis, de nombreuses organisations et personnes de la province de Ninh Binh (Nord) unissent leurs efforts pour préparer et offrir gratuitement des repas aux malades et à leurs proches en traitement de longue durée à la Polyclinique de Nam Dinh, quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh.

Par un dimanche d’avril marqué par une chaleur accablante, les bénévoles de l’Association des repas solidaires du quartier de Thien Truong s’activent dès les premières heures de la matinée. À l’entrée de l’hôpital, tables et ustensiles sont installés pour accueillir des dizaines de patients et d’accompagnants, souvent venus de régions éloignées et confrontés à des conditions de vie difficiles. Tous attendent leur tour pour recevoir un repas chaud, symbole de partage et de soutien.

Chaque semaine, environ 400 portions, soigneusement préparées, équilibrées et adaptées aux besoins des malades, sont distribuées. Ces repas, accompagnés de mots bienveillants, apportent non seulement un soutien matériel, mais aussi un réconfort moral précieux.

Mme Ngo Thi Dung, dont le mari souffre d’une maladie rénale, a confié que ces repas allégeaient le fardeau financier de la famille et leur donnaient davantage de force pour poursuivre le traitement.

Selon Mme Nguyen Thi Tuyet, fondatrice de l’initiative, cette activité est menée sans interruption depuis près de 15 ans. L’idée est née de son expérience personnelle, lorsqu’elle a constaté que de nombreux patients devaient réduire leurs dépenses alimentaires pour faire face aux frais médicaux. Depuis 2011, l’action s’est progressivement développée et mobilise aujourd’hui une soixantaine de bénévoles. Chaque dimanche, entre quinze et vingt personnes participent à la préparation, qui débute dès 4 heures du matin, dans le respect strict des normes d’hygiène et d’équilibre nutritionnel.

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Des élèves du lycée Nguyen Khuyen (quartier de Nam Dinh) offrent des repas aux patients. Photo : VNA

Parmi eux, Mme Nong Thi Tinh, âgée de 67 ans, s’engage avec constance depuis plusieurs années, trouvant dans cette activité une source de joie et un moyen de partager avec les plus démunis.

Au fil du temps, l’initiative s’est étendue à d’autres établissements de santé de la région, tout en bénéficiant du soutien de donateurs, d’entreprises et de commerçants locaux. Depuis 2019, des élèves du club « Flamme verte » du lycée Nguyen Khuyen participent activement à ces actions, contribuant à la préparation et à la distribution des repas, tout en s’impliquant dans d’autres activités caritatives.

Ces expériences permettent aux jeunes de développer esprit de solidarité, sens des responsabilités et discipline, tout en renforçant leur engagement citoyen.

À travers ces repas simples mais porteurs de sens, la solidarité continue de se diffuser au sein de la communauté, contribuant à bâtir une société plus humaine, solidaire et profondément attachée aux valeurs de partage. -VNA

#repas gratuits
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