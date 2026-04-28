Politique

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté mardi 28 avril lors d’une cérémonie commémorant le 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1er mai 1886 - 2026), les syndicats à tous les niveaux à privilégier les gains de productivité et à viser une croissance à deux chiffres.

Cet événement, qui s’est tenu à Hanoï, a également honoré 101 présidents de syndicats de base exceptionnels, reconnus pour leur excellence en matière de dialogue et de négociation collective en 2026.

Transmettant les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le législateur suprême a souligné la force croissante et le rôle central de la classe ouvrière vietnamienne dans tous les secteurs et composantes économiques. Il a insisté sur le fait que les syndicats se sont affirmés comme un pilier fiable pour les travailleurs, grâce à des actions plus concrètes, efficaces et substantielles qui protègent leurs droits et intérêts légitimes.

Trân Thanh Mân a noté que les syndicats ont activement contribué à l’élaboration et à l’amélioration des politiques et des lois relatives au travail, tout en intensifiant le dialogue et la négociation collective. Chaque année, des dizaines de milliers de dialogues permettent de répondre aux préoccupations des travailleurs, et de nombreuses conventions collectives ont amélioré leurs conditions de travail, leurs revenus et leur bien-être.

Il a souligné que les félicitations adressées à 101 responsables syndicaux à la base témoignent du sérieux avec lequel la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) met en œuvre les directives du Parti, notamment l’appel lancé aux syndicats pour qu’ils privilégient un dialogue constructif et la protection des droits des travailleurs. Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a félicité les lauréats, les qualifiant de représentants exemplaires d’une nouvelle génération de responsables syndicaux et de modèles pour le mouvement ouvrier.

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Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a remis des certificats et félicité les présidents de syndicats à l'échelon de base les plus méritants. Photo: VNA

Dans le contexte des efforts nationaux déployés pour parvenir à un développement rapide et durable, il a exhorté les syndicats à appliquer efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en intégrant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

Il a insisté sur la nécessité pour les syndicats, à tous les niveaux, de s’attacher à stimuler la productivité et à atteindre une croissance à deux chiffres grâce à l’innovation, à la rigueur budgétaire, à l’amélioration des méthodes de travail et à l’application des sciences, des technologies, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle.

Le législateur suprême a également insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour construire une classe ouvrière moderne et forte, ainsi qu’un vivier de responsables syndicaux compétents et dévoués, en particulier au niveau de la base. Il a ajouté que le renforcement du dialogue et de la négociation collective, l’amélioration des modèles organisationnels et la contribution à la lutte contre la corruption figuraient également parmi les priorités.

Il a souligné que la cérémonie était l’occasion de réaffirmer les valeurs fondamentales de la Journée internationale des travailleurs, d’inspirer la fierté de la tradition révolutionnaire de la classe ouvrière et des syndicats, et de donner un nouvel élan à la construction d’une main-d’œuvre moderne et forte, ainsi qu’à un système syndical plus dynamique et efficace.

Le président de l’Assemblée nationale s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti, le mouvement ouvrier et les activités syndicales continueraient de progresser, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de développement national.

Lors de cet événement, Nguyên Anh Tuân, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et président de la CGTV, a réaffirmé le rôle historique de la classe ouvrière vietnamienne comme force motrice du développement national. Il a insisté sur le fait que les syndicats demeurent essentiels pour unir les travailleurs, protéger leurs droits et impulser des mouvements d’émulation patriotique.

Il a appelé les responsables syndicaux et les travailleurs à défendre l’esprit de la Journée internationale des travailleurs, à améliorer leurs compétences et leur professionnalisme, et à contribuer activement à la productivité et à la maîtrise technologique, en veillant à ce que les syndicats restent un soutien fiable pour les travailleurs dans une nouvelle ère de développement. – VNA

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