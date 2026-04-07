Maintien de la paix : le Vietnam recherche du personnel pour des postes élevés

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Défense intensifie ses efforts de recrutement et de formation de personnel hautement qualifié pour les postes à responsabilité au sein des missions de maintien de la paix de l’ONU, conformément à sa stratégie globale visant à renforcer l’engagement international et l’efficacité opérationnelle du pays.



Lors d’une conférence organisée à Hanoi le 7 avril, sous la présidence du vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, les participants ont examiné les résultats récents et défini les priorités du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam jusqu’en 2026.



Le responsable a félicité le département et les unités concernées pour l’efficacité de la préparation et du déploiement des forces vietnamiennes au sein des missions de l’ONU, soulignant que ces contributions ont renforcé la position du Vietnam et la réputation de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.



Il a insisté sur la nécessité de maintenir les activités, en particulier la formation et la préparation aux prochaines rotations de l’unité du génie (rotation 5) et de l’hôpital de campagne de niveau 2 (rotation 8). Il a appelé à une préparation et une organisation méticuleuses des cérémonies de déploiement, ainsi qu’au strict respect de la discipline militaire et des règlements de l’ONU afin de garantir la sécurité absolue de tout le personnel sur le terrain.



Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a souligné qu’une priorité essentielle est de renforcer la coordination entre les organismes concernés afin de constituer un vivier important de candidats aux missions de maintien de la paix, en privilégiant la sélection de personnes hautement qualifiées, capables de briguer avec succès des postes à responsabilité au sein des missions de l’ONU et au siège de l’ONU.



Le Département des relations extérieures du ministère a été chargé de collaborer avec le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam afin de développer la coopération avec l’ONU et les partenaires internationaux, notamment par la négociation, la prolongation et la mise à jour des protocoles d’accord sur la coopération en matière de maintien de la paix.



Le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a indiqué que depuis mai 2014, plus de 1.300 officiers et soldats professionnels vietnamiens ont participé à des opérations de maintien de la paix de l’ONU, déployés individuellement ou en unités. Tous ont fait preuve d’efficacité et d’une discipline exemplaire.



Dans le cadre de la coopération internationale, le Vietnam a signé 11 accords et mobilisé plus de 20 millions de dollars d’aide extérieure pour renforcer ses capacités de formation et opérationnelles. Ses programmes de formation au maintien de la paix, conformes aux normes de l’ONU et dispensés aussi bien au Vietnam qu’à l’étranger, sont de plus en plus reconnus comme répondant aux normes internationales et jouissant d’une crédibilité régionale. – VNA

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