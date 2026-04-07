Politique

Maintien de la paix : le Vietnam recherche du personnel pour des postes élevés

Depuis mai 2014, plus de 1.300 officiers et soldats professionnels vietnamiens ont participé aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, individuellement ou en unités, et tous ont fait preuve d’efficacité et d’une discipline exemplaire.

Lors d'une cérémonie de départ des Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA
Lors d'une cérémonie de départ des Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Défense intensifie ses efforts de recrutement et de formation de personnel hautement qualifié pour les postes à responsabilité au sein des missions de maintien de la paix de l’ONU, conformément à sa stratégie globale visant à renforcer l’engagement international et l’efficacité opérationnelle du pays.

Lors d’une conférence organisée à Hanoi le 7 avril, sous la présidence du vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, les participants ont examiné les résultats récents et défini les priorités du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam jusqu’en 2026.

Le responsable a félicité le département et les unités concernées pour l’efficacité de la préparation et du déploiement des forces vietnamiennes au sein des missions de l’ONU, soulignant que ces contributions ont renforcé la position du Vietnam et la réputation de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

Il a insisté sur la nécessité de maintenir les activités, en particulier la formation et la préparation aux prochaines rotations de l’unité du génie (rotation 5) et de l’hôpital de campagne de niveau 2 (rotation 8). Il a appelé à une préparation et une organisation méticuleuses des cérémonies de déploiement, ainsi qu’au strict respect de la discipline militaire et des règlements de l’ONU afin de garantir la sécurité absolue de tout le personnel sur le terrain.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a souligné qu’une priorité essentielle est de renforcer la coordination entre les organismes concernés afin de constituer un vivier important de candidats aux missions de maintien de la paix, en privilégiant la sélection de personnes hautement qualifiées, capables de briguer avec succès des postes à responsabilité au sein des missions de l’ONU et au siège de l’ONU.

Le Département des relations extérieures du ministère a été chargé de collaborer avec le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam afin de développer la coopération avec l’ONU et les partenaires internationaux, notamment par la négociation, la prolongation et la mise à jour des protocoles d’accord sur la coopération en matière de maintien de la paix.

Le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a indiqué que depuis mai 2014, plus de 1.300 officiers et soldats professionnels vietnamiens ont participé à des opérations de maintien de la paix de l’ONU, déployés individuellement ou en unités. Tous ont fait preuve d’efficacité et d’une discipline exemplaire.

Dans le cadre de la coopération internationale, le Vietnam a signé 11 accords et mobilisé plus de 20 millions de dollars d’aide extérieure pour renforcer ses capacités de formation et opérationnelles. Ses programmes de formation au maintien de la paix, conformes aux normes de l’ONU et dispensés aussi bien au Vietnam qu’à l’étranger, sont de plus en plus reconnus comme répondant aux normes internationales et jouissant d’une crédibilité régionale. – VNA

source
#missions de maintien de la paix de l’ONU #ministère de la Défense #Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam #maintien de la paix
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime devant l'Assemblée nationale, le 7 avril. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung s’engage à bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple

Le gouvernement se concentrera sur cinq orientations stratégiques clés : bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple ; s’efforcer résolument de diriger l’économie pour parvenir à une croissance élevée et durable ; faire fonctionner efficacement la structure organisationnelle selon le nouveau modèle ; bâtir un gouvernement uni, coordonné et accompagnateur ; et bâtir un gouvernement intègre, discipliné, courageux et responsable, a-t-il fait savoir.

L’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031. Photo: VNA

Brève biographie de Le Minh Hung

Lors de la première session de la 16e législature, le 7 avril 2026, l’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants. Membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, il dirige également la Commission centrale de l’organisation.

Le Premier ministre Le Minh Hung prête serment. Photo: VNA

Le Minh Hung élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central et député de la 16e législature, a été élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour la période 2026-2031.

Le secrétaire général et président To Lam prend son allocution d’investiture. Photo: VNA

Le bien-être de la population, priorité absolue du dirigeant To Lam

To Lam a déclaré que sa priorité absolue, en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, est de maintenir un environnement pacifique et stable, promouvoir un développement national rapide et durable, améliorer tous les aspects de la vie de la population afin qu’elle puisse pleinement bénéficier des fruits du développement, et renforcer la contribution du Vietnam à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès dans la région et dans le monde.

Le général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei et les délégués. Photo : qdnd.vn

Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur de Chine

Le général Phan Van Giang a souligné que, ces derniers temps, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine dans divers domaines était devenue de plus en plus profonde, substantielle et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Lors de l'ouverture de la 1re session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

Première session de la 16e AN : affirmation de la conscience politique, de la responsabilité citoyenne et d'un fort consensus social

Lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril, Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national a souligné que le succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 témoigne la force de grande union nationale et la confiance du public, et pose des fondements politiques et juridiques essentiels au fonctionnement de l'AN et des Conseils populaires pour cette nouvelle législature.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononce son discours d'investiture (Photo : VNA)

Le président de la 16e AN exhorte à œuvrer pour une AN du peuple, par le peuple et pour le peuple

La 16e Assemblée nationale continuera d'hériter et de promouvoir les réalisations des mandats précédents, guidée par sa capacité intellectuelle, sa fermeté politique, son esprit d'innovation et son engagement au service du peuple, a déclaré Tran Thanh Man dans son discours d'investiture suite à sa réélection à la présidence de l'Assemblée nationale pour la 16e législature.