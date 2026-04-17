Politique

Le président de l'AN Tran Thanh Man appelle à un renforcement de la coopération Vietnam-Belgique

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite) et le président du Sénat belge, Vincent Blondel, à Istanbul, en Turquie. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite) et le président du Sénat belge, Vincent Blondel, à Istanbul, en Turquie. Photo : VNA


Istanbul, 17 avril (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à un renforcement de la coopération Vietnam-Belgique dans tous les domaines lors de sa rencontre avec le président du Sénat belge, Vincent Blondel, à Istanbul, en Turquie, le 17 avril, en marge de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-152).

Se félicitant des récents progrès dans les relations bilatérales, marqués par des échanges réguliers de haut niveau et une confiance politique accrue, le président Man a salué l'efficacité de la coopération entre les deux assemblées législatives et a réaffirmé que le Vietnam considère la Belgique comme un partenaire important au sein de l'Union européenne (UE).

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet un souvenir au président du Sénat belge, Vincent Blondel, lors de leur rencontre à Istanbul, en Turquie, le 17 avril. (Photo : VNA)



Il a suggéré que la Belgique continue de soutenir et d'accompagner le Vietnam dans la prochaine phase de développement en développant une collaboration globale, notamment dans les domaines où les atouts de la Belgique correspondent aux besoins du Vietnam, tels que les sciences et technologies, les ports maritimes, la logistique, les semi-conducteurs, l'agriculture durable, l'adaptation au changement climatique et la prévention de l'intrusion d'eau salée.

Le dirigeant de l'Assemblée nationale a également exhorté la Belgique à plaider en faveur de la levée par l'UE de l'avertissement « carton jaune » relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) visant les produits de la mer vietnamiens, et à approfondir la coopération énergétique.

Parallèlement, Vincent Blondel s'est félicité de sa rencontre avec le président de l’AN Tran Thanh Man, y voyant le reflet d'une coopération solide et d'une confiance mutuelle entre les deux pays.

Il a exprimé son intérêt pour le renforcement des liens économiques, l'approfondissement du partenariat stratégique dans le secteur agricole et le développement de la coopération dans les secteurs stratégiques, tant traditionnels qu'émergents. Il s'est également félicité de l'assouplissement des procédures de visa pour les touristes européens, notamment belges, se rendant au Vietnam.

Compte tenu du rôle important de la Belgique au sein de l'UE, le Vietnam a sollicité une coordination plus étroite afin de consolider le partenariat stratégique global Vietnam-UE et a proposé que les deux parties contribuent activement à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux pour la paix, la coopération et le développement.

Le président de l’AN Tran Thanh Man a profité de l'occasion pour inviter de hauts responsables belges à se rendre au Vietnam prochainement. Pour sa part, le président du Sénat belge a également exprimé l'espoir que le chef de l'État et d'autres dirigeants vietnamiens se rendraient prochainement en Belgique. - VNA

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#Le président de l'AN #Tran Thanh Man #coopération Vietnam-Belgique
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