Politique

Le leader Tô Lâm visite l’école Yucai de Nanning dans le Guangxi

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié les autorités et le peuple du Guangxi d’avoir préservé le site historique de l’école Yucai et d’autres sites historiques associés au président Hô Chi Minh, les transformant en « adresses rouges » symbolisant les liens durables entre les deux nations.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de sa visite du site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi. Photo: VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de sa visite du site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi. Photo: VNA

Nanning (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne, ont visité vendrdi 17 avril le site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi, qui a formé des étudiants et des cadres vietnamiens de 1951 à 1954.

Ce déplacement s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine.

Accueillis par des représentants de l’Université du Guangxi, ils ont ensuite visité une exposition retraçant l’histoire de l’établissement.

S’exprimant sur les lieux, le dirigeant vietnamien a décrit ce site historique comme un symbole fort de l’amitié « fraternelle » entre le Vietnam et la Chine. Il a souligné que se tenir là lui rappelait les années 1950, lorsque le Vietnam menait sa longue lutte pour la libération nationale et bénéficiait d’un soutien précieux de la Chine, notamment par la formation d’étudiants vietnamiens.

Malgré ses propres difficultés à l’époque, la Chine a consacré des ressources en priorité à la construction d’infrastructures, à la sécurité et à la prise en charge de milliers d’étudiants vietnamiens, et de nombreuses histoires émouvantes entre enseignants et élèves sont devenues un héritage durable de l’amitié bilatérale.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm en visite sur le site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi. Photo: VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens chérissent et n’oublient jamais le précieux soutien et l’aide apportés par le Parti, l’État et le peuple chinois lors des luttes passées et dans le développement actuel du pays.

Il a également remercié les autorités et le peuple du Guangxi d’avoir préservé le site historique de l’école Yucai et d’autres lieux liés au président Hô Chi Minh, les transformant en « adresses rouges » symbolisant les liens indéfectibles entre les deux nations.

Évoquant la visite du président Hô Chi Minh à l’école en 1957, il a rappelé aux jeunes générations l’importance pour le défunt dirigeant vietnamien de rester reconnaissant du soutien international, de persévérer dans ses études et son perfectionnement personnel, et de faire preuve d’humilité, de diligence et de responsabilité envers la nation. La devise « Solidarité – Étude – Progrès – Service », édictée par le président Hô Chi Minh, demeure une valeur fondamentale et immuable.

Il a exprimé l’espoir que l’Université du Guangxi et les autres établissements d’enseignement de la région continueraient de jouer un rôle de passerelle entre le savoir et la culture, en développant la coopération avec les universités vietnamiennes et en formant davantage de talents pour les deux pays, contribuant ainsi à des relations sino-vietnamiennes durables et fructueuses, pour le bien de leurs peuples et pour la paix, la stabilité et le développement régionaux et mondiaux.

L’école a été fondée en 1951 suite à une proposition du président Hô Chi Minh au président Mao Zedong visant à créer un institut de formation pour les cadres révolutionnaires vietnamiens à Nanning. Pour des raisons de sécurité, elle a été nommée École Yucai. L’école était gérée par le Vietnam, la Chine assurant un soutien consultatif et logistique.

Sa première promotion comptait 257 étudiants, dont 101 cadres révolutionnaires. En 1954, l’école a déménagé sur un nouveau campus (aujourd’hui le campus ouest de l’Université du Guangxi), et en septembre 1957, elle a été entièrement transférée au Vietnam.

Durant son fonctionnement, l’école a formé environ 7.000 cadres, enseignants et élèves, dont beaucoup sont devenus par la suite des personnalités importantes : dirigeants, diplomates, économistes, scientifiques, musiciens, poètes et écrivains.

En novembre 1963, en reconnaissance du soutien indéfectible du personnel et des enseignants chinois de l’école, le gouvernement vietnamien a décerné des distinctions honorifiques aux contributeurs les plus méritants. – VNA

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