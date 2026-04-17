Trois ministères et organisme mobilisés pour soutenir la croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 17 avril, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une réunion de travail avec les dirigeants du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires ethniques et religieuses et de l’Inspection gouvernementale sur la mise en œuvre des tâches depuis le début de 2026.



La réunion a également permis de discuter des orientations et priorités pour la période à venir, ainsi que sur certaines propositions et recommandations de ces ministères et organismes. Ces ministères et organisme occupent une position clé dans l’administration publique et dans la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres.

En effet, le ministère de l’Intérieur joue un rôle clé dans l’amélioration de l’administration publique et la réforme administrative. Le ministère des Affaires ethniques et religieuses contribue à mobiliser les ressources humaines et à assurer la stabilité sociale, notamment dans les zones stratégiques, au service de la croissance. L’Inspection gouvernementale veille au respect de la discipline, lutte contre le gaspillage et les pratiques malsaines, et contribue à lever les blocages pour favoriser le développement.



Lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a salué les efforts déployés par ces ministères et organisme dans la mise en œuvre de leurs missions, soulignant les résultats importants obtenus et leur contribution aux réalisations globales du pays.



Le chef du gouvernement a souligné que les exigences de développement du pays dans la période à venir, notamment l’objectif de croissance à deux chiffres, imposent des responsabilités particulièrement lourdes à ces ministères et organisme.



Il leur a demandé de mettre en œuvre de manière rigoureuse, déterminée et coordonnée les résolutions, conclusions et directives du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, tout en poursuivant la révision et la mise à jour des missions avec des résultats tangibles et des échéances précises.



Il a également exigé la révision des règlements de travail dans un esprit de décentralisation accrue, en garantissant la qualité et le respect des délais, sans aucun retard, tout en modernisant les méthodes de travail pour plus d’efficacité.



Le Premier ministre a indiqué que, prochainement, le Bureau du gouvernement et le Portail électronique du gouvernement publieront périodiquement l’état d’avancement des travaux des ministères, secteurs et organismes.



Il a en outre demandé à ces ministères et organisme de concentrer les ressources sur l’élaboration et le perfectionnement des institutions et des politiques, ainsi que d’accélérer la réforme administrative, la décentralisation, la délégation de compétences et la transformation numérique dans les domaines concernés. Il a insisté sur la nécessité d’appliquer strictement les exigences de réduction des procédures administratives, des conditions d’activité, ainsi que des délais et des coûts de conformité, et soumettre au gouvernement des propositions avant le 20 avril.



Le Premier ministre Le Minh Hung à la réunion. Photo: VNA

Parallèlement, il a appelé à renforcer l’édification d’organisations du Parti solides, unies et disciplinées, proches des citoyens, et à développer un corps de fonctionnaires et d’agents publics compétents, professionnels et performants.



Le Premier ministre a demandé au ministère de l’Intérieur de finaliser le projet visant à améliorer la productivité nationale, lié au développement d’un marché du travail moderne et efficace.



Il a demandé au ministère des Affaires ethniques et religieuses d’intégrer les avis des députés et de coordonner avec les organes compétents pour finaliser le projet de loi modifiée sur les croyances et les religions.



Pour l’Inspection gouvernementale, il a demandé de finaliser, étendre et déployer à l’échelle nationale le logiciel de base de données sur les plaintes et dénonciations, ainsi que de mettre en œuvre efficacement le modèle de réception en ligne des citoyens. -VNA