Politique

Journée des cultures des ethnies : le Vietnam renforce son unité dans la diversité

La préservation des cultures des ethnies ne se limite pas à la sauvegarde du patrimoine, mais constitue également un pilier spirituel de la société, renforçant la grande union nationale et créant une force interne pour un développement durable.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des délégués lors de l'événement. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée des cultures des ethnies vietnamiennes (19 avril), le 18 avril à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu des patriarches de village, des chefs de hameau, des artisans et des personnalités prestigieuses des communautés.

En 2008, sur proposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Premier ministre a décidé de faire du 19 avril la « Journée des cultures des ethnies vietnamiennes ».

Selon la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, chaque ethnie possède une identité culturelle propre, contribuant à l’unité dans la diversité de la culture vietnamienne. À ce jour, plus de 180 fêtes traditionnelles ont été restaurées et associées au développement du tourisme; près de 200 modèles de préservation et d’expériences culturelles ont été mis en place; plus de 720 clubs culturels et 5.760 troupes artistiques traditionnelles ont été créés et maintenus.

En particulier, 351 éléments du patrimoine culturel immatériel des minorités ethniques, sur un total de 735 au niveau national, ont été inscrits par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Les villes et provinces ont organisé plus de 100 journées culturelles, sportives et touristiques dédiées aux minorités ethniques.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a émis le souhait de continuer de bénéficier de l’attention des dirigeants, de la coordination des ministères et des localités, ainsi que du soutien des chefs de village, des artisans et des personnes de confiance, afin de préserver et promouvoir les valeurs culturelles des ethnies vietnamiennes et de contribuer à un développement rapide et durable du pays.

Lors de la rencontre, les délégués ont partagé leurs contributions concrètes aux mouvements d’émulation patriotique, à la préservation des identités culturelles, à l’élimination des pratiques obsolètes et à la construction d’une nouvelle vie culturelle, ainsi qu’au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les zones montagneuses et frontalières.

Le dirigeant To Lam a exprimé sa profonde reconnaissance pour les contributions importantes et constantes des patriarches et chefs de village, artisans et personnes de confiance, qui préservent les valeurs fondamentales de la nation.

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Le dirigeant To Lam offre des portraits du Président Ho Chi Minh à des patriarches de village, des chefs de village, des artisans et des personnalités prestigieuses. Photo : VNA



Il a souligné que la préservation des cultures des ethnies ne se limite pas à la sauvegarde du patrimoine, mais constitue également un pilier spirituel de la société, renforçant la grande union nationale et créant une force interne pour un développement durable.

Ces dernières années, les efforts conjoints du Parti, de l’État, des autorités locales et des populations ont permis d’obtenir des résultats importants dans la préservation et la valorisation des cultures ethniques.

Toutefois, il a également reconnu que cette mission fait face à de nombreux défis nouveaux.

Dans les zones peuplées de minorités ethniques, il est nécessaire d’assurer un développement harmonieux entre amélioration des conditions de vie et préservation de l’identité culturelle, en accordant une importance particulière au rôle central des communautés.

To Lam s’est dit convaincu que ces personnalités continueront à jouer un rôle essentiel dans la préservation de l’identité culturelle, le renforcement de l’union nationale et le développement durable du pays.

À cette occasion, il a demandé au gouvernement, aux ministères et aux autorités locales de poursuivre la mise en œuvre des orientations du Parti en matière de développement culturel.

Le gouvernement est appelé à perfectionner les politiques culturelles et à accorder une priorité aux ressources destinées à la culture de base, en particulier dans les régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Les ministères et les localités doivent renforcer leur coordination, associer la préservation culturelle au développement des moyens de subsistance et du tourisme communautaire, et valoriser le rôle des populations. -VNA

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