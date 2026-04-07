Politique

Le secrétaire général To Lam élu président de l’État du Vietnam pour le mandat 2026-2031

L’Assemblée nationale a adopté, par vote électronique, la résolution portant élection du président du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, offre des fleurs de félicitations au secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et des députés de la 16e législature. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, offre des fleurs de félicitations au secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et des députés de la 16e législature. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a élu dans la matinée du 7 avril To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la 16e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de son Bureau, Le Quang Manh, a présenté le projet de résolution relatif à cette élection.

L’Assemblée nationale a adopté, par vote électronique, la résolution portant élection du président du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.

À l’issue de son élection, la cérémonie de prestation de serment du président de la République s’est déroulée solennellement dans la salle Dien Hong, conformément à la réglementation.

vnanet-lam-tiep.jpg
Le président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, prête serment. Photo : VNA

Devant le drapeau national, l’Assemblée nationale et les électeurs du pays, To Lam a prêté serment, affirmant sa fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution, et son engagement à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Né le 10 juillet 1957, originaire de la commune de Nghia Tru, province de Hung Yen, To Lam est professeur en sciences de la sécurité et docteur en droit. Il est actuellement secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Membre du Comité central des 11e, 12e, 13e et 14e mandats, membre du Bureau politique des 12e, 13e et 14e mandats, secrétaire général du Comité central du Parti des 13e et 14e mandats, il a également exercé les fonctions de président de l’État, de président du Conseil de la défense et de la sécurité en 2024, de secrétaire de la Commission militaire centrale depuis août 2024, ainsi que de chef du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Il est député des 14e, 15e et 16e législatures. -VNA

#To Lam #président de l’État #Vietnam #Assemblée nationale #16e législature #élection
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général et président To Lam prend son allocution d’investiture. Photo: VNA

Le bien-être de la population, priorité absolue du dirigeant To Lam

To Lam a déclaré que sa priorité absolue, en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, est de maintenir un environnement pacifique et stable, promouvoir un développement national rapide et durable, améliorer tous les aspects de la vie de la population afin qu’elle puisse pleinement bénéficier des fruits du développement, et renforcer la contribution du Vietnam à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès dans la région et dans le monde.

Le général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei et les délégués. Photo : qdnd.vn

Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur de Chine

Le général Phan Van Giang a souligné que, ces derniers temps, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine dans divers domaines était devenue de plus en plus profonde, substantielle et efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Lors de l'ouverture de la 1re session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

Première session de la 16e AN : affirmation de la conscience politique, de la responsabilité citoyenne et d'un fort consensus social

Lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril, Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national a souligné que le succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 témoigne la force de grande union nationale et la confiance du public, et pose des fondements politiques et juridiques essentiels au fonctionnement de l'AN et des Conseils populaires pour cette nouvelle législature.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononce son discours d'investiture (Photo : VNA)

Le président de la 16e AN exhorte à œuvrer pour une AN du peuple, par le peuple et pour le peuple

La 16e Assemblée nationale continuera d'hériter et de promouvoir les réalisations des mandats précédents, guidée par sa capacité intellectuelle, sa fermeté politique, son esprit d'innovation et son engagement au service du peuple, a déclaré Tran Thanh Man dans son discours d'investiture suite à sa réélection à la présidence de l'Assemblée nationale pour la 16e législature.

Ouverture de la première session de la 16e Assemblée nationale dans la matinée du 6 avril à Hanoï. Photo : VNA

Discours d'ouverture du leader du PCV To Lam lors de la première session de la 16e AN

Aujourd’hui, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, XVIe législature, ouvre sa première session – une session d’une importance particulièrement significative, marquant le début d’un nouveau mandat de l’organe représentatif suprême du peuple, organe du pouvoir d’État le plus élevé de notre pays.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président irlandais, Michael Higgins, à Dublin, le 2 octobre 2024. Photo : VNA

Vietnam-Irlande : trois décennies de coopération en essor

Après trois décennies de liens étroits, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande ont connu une évolution remarquable, faisant du Vietnam et de l’Irlande des partenaires de plus en plus efficaces et concrets.