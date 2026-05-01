Protection de la propriété intellectuelle : Le Vietnam appelle les États-Unis à une évaluation objective

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Vietnam a déployé des efforts soutenus pour protéger la propriété intellectuelle, notamment en perfectionnant son cadre juridique, en sensibilisant le public, en renforçant la coopération internationale avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les États-Unis et des autres pays et en luttant fermement contre les violations, a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Il s’agit à la fois d’une priorité majeure et d’une politique constante visant à instaurer un environnement des affaires sain et transparent, ainsi qu’à transformer le modèle de croissance en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels, a-t-elle affirmé en répondant le 1er mai à Hanoï à une question d’un correspondant sur la réaction du Vietnam après que les États-Unis ont classé le pays comme « pays étranger prioritaire » dans leur rapport annuel sur la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale.

Le Vietnam demande aux États-Unis de procéder à une évaluation objective et équilibrée de ses efforts et résultats dans ce domaine.

“Nous demandons aux États-Unis de porter une évaluation objective et équilibrée des efforts et des résultats du Vietnam dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. Le Vietnam coopère de manière très active et efficace avec les États-Unis dans ce domaine, se tient prêt à partager des informations et à clarifier ses politiques et réglementations, et estime que les deux parties doivent poursuivre une coordination étroite afin de traiter de manière appropriée les divergences, dans l’intérêt des deux pays, et d’œuvrer à l’établissement d’un cadre de coopération économique et commerciale stable, équilibré et durable.”, a souligné la porte-parole. - VNA