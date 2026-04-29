Politique

Procès contre l’Agent orange/dioxine de Tran To Nga en France : une phase décisive

Le procès concernant l'utilisation de l'Agent Orange/dioxine pendant la guerre du Vietnam dépasse le cadre d'une plainte individuelle, représentant environ 3 millions de victimes au Vietnam, au Cambodge et au Laos, affectées par l'exposition à cet herbicide toxique.

Tran To Nga devant la stèle commémorative dédiée aux victimes de l'Agent Orange/Dioxine au parc Choisy à Paris (Photo : VNA))
Tran To Nga devant la stèle commémorative dédiée aux victimes de l'Agent Orange/Dioxine au parc Choisy à Paris (Photo : VNA))

Paris, 29 avril (VNA) – Un procès de longue date concernant l'utilisation de l'Agent orange/dioxine pendant la guerre du Vietnam s'apprête à entrer dans une phase décisive. La Cour de cassation française se prépare à examiner le recours déposé par Tran To Nga, victime de ce produit chimique toxique, contre de grandes entreprises chimiques américaines.

Selon un communiqué du Collectif Vietnam-Dioxine, l'audience de cassation est prévue le 16 juin à Paris. Ce procès, engagé en 2014, vise à obtenir réparation pour des sociétés telles que Monsanto et Dow Chemical, responsables de la production et de la fourniture de l'Agent Orange/dioxine utilisé pendant la guerre du Vietnam.

Les décisions précédentes ont rejeté la plainte : le tribunal d’Évry l’a déboutée en 2021 et la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en 2024. Le pourvoi en cassation est donc considéré comme le dernier recours juridique pour le plaignant.

Les soutiens de la plainte affirment que l’affaire dépasse le cadre d’une action individuelle, représentant environ 3 millions de victimes au Vietnam, au Cambodge et au Laos, affectées par l’exposition à l’herbicide toxique. Le groupe a appelé les organisations internationales et le public à intensifier leurs efforts de sensibilisation avant l’audience, des manifestations étant prévues en France et dans d’autres pays dans les semaines à venir.

Lors d’une récente cérémonie d’inauguration d’un mémorial dédié aux victimes de l’Agent Orange à Paris, l’avocat William Bourdon a qualifié cette action en justice de l’un des combats les plus extraordinaires, émouvants et nobles de sa carrière. Il a souligné qu’il s’agissait non seulement de rendre justice à Tran To Nga, mais aussi à l’humanité et aux générations futures.

L’un des principaux obstacles juridiques de l’audience à venir réside dans la question de l’immunité des entreprises. Les tribunaux précédents avaient statué que les entreprises agissaient sur ordre du gouvernement américain et bénéficiaient donc de l'immunité en vertu du droit international. Bourdon a souligné que si la Cour de cassation se prononçait en faveur de la plaignante, l'affaire pourrait être rejugée depuis le début, avec notamment des expertises pour établir le lien entre l'exposition à la dioxine et les maladies dont souffre Tran To Nga.

Pour sa part, Tran To Nga, aujourd'hui âgée de 85 ans, a affirmé qu'elle poursuivrait le combat aussi longtemps qu'elle le pourrait, insistant sur le fait que cette lutte est désormais celle de toutes les victimes. Elle a appelé à la persévérance, au courage et à la détermination dans la quête de justice.

Née en 1942 dans la province de Soc Trang au Sud, Tran To Nga était journaliste à l'Agence de presse Libération (Agence vietnamienne d’information d’aujourd’hui) et a été exposée à la dioxine pendant la guerre. Selon les résultats de l'examen médical, la concentration de dioxine dans son sang était supérieure à la norme prescrite, entraînant de graves effets sur sa santé. Elle souffrait de 5 des 17 maladies reconnues par les États-Unis et répertoriées dans la liste des maladies causées par l'agent orange. Non seulement elle-même, mais aussi ses enfants, souffrent tous de malformations cardiaques et osseuses. Son premier enfant est décédé alors qu’il n’avait que 17 mois des suites d’une malformation cardiaque congénitale.

En mai 2009, Tran To Nga a témoigné devant une cour de conscience pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange/dioxine à Paris. Puis, avec le soutien et la compagnie de nombreux avocats et militants sociaux français soutenant les victimes vietnamiennes de l’agent orange, elle a décidé de poursuivre en justice les sociétés chimiques américaines. Tran To Nga fait partie des rares cas qui peuvent engager des poursuites liées à l'agent orange car elle remplit trois conditions : elle est citoyenne française d'origine vietnamienne ; elle vit en France, ce qui permet aux avocats d'ouvrir des poursuites internationales pour protéger les citoyens français contre un autre pays qui leur nuit ; elle est victime de l'agent orange/dioxine.

En mai 2013, le Tribunal judiciaire d'Évry de la ville où vivait Tran To Nga a approuvé sa requête visant à poursuivre en justice les sociétés chimiques ayant fourni des herbicides à l'armée américaine pour les utiliser sur le champ de bataille au Vietnam.

Pendant la guerre d'invasion du Vietnam, de 1961 à 1971, l'armée américaine a pulvérisé plus de 80 millions de litres d'herbicides, principalement de l'agent orange/dioxine (la substance la plus toxique connue jusqu'à présent pour l'homme), sur un quart de la superficie naturelle au Centre et au Sud du Vietnam.

Cette plus grande guerre chimique de l'histoire a provoqué un désastre humanitaire, sanitaire et environnemental avec des conséquences extrêmement graves et à long terme : plus de trois millions de Vietnamiens en subissent encore les conséquences à cause du cancer et des maladies provoquées par la dioxine. Environ 150 000 enfants, répartis sur quatre générations depuis 1975, sont nés avec des malformations ou de graves handicaps. Un million d'hectares de forêts tropicales ont été détruits avec la disparition de nombreux animaux sauvages...- VNA

source
#Procès contre l’Agent orange/dioxine #Tran To Nga
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le président de l’AN offre des cadeaux à des personnes méritantes à An Giang. Photo: VNA

Le président de l’AN rend hommage aux héros et aux personnes méritantes à An Giang

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a conduit une délégation pour déposer des fleurs et offrir de l’encens au Temple commémoratif des Héros morts pour la Patrie et des personnes méritantes de la province d’An Giang (Sud), à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. 

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Lien, dans la commune éponyme, province de Nghe An. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghe An

À Nghe An, à l’occasion des grandes commémorations nationales, ran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a conduit une délégation de haut niveau pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh au site de Kim Lien, réaffirmant l’attachement des dirigeants à son héritage et leur engagement en faveur du développement du pays, tout en exprimant leur reconnaissance envers les familles ayant sacrifié pour l’indépendance nationale.

Des secouristes à l’œuvre sur les lieux de l’accident ferroviaire à Bekasi (Indonésie), dans la nuit du 27 avril 2026. Photo : Xinhua/VNA.

Accident ferroviaire en Indonésie : message de condoléances du Vietnam

À la suite du grave accident ferroviaire survenu le 27 avril 2026 à Bekasi, dans la capitale Jakarta, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a adressé un message de condoléances au président indonésien, Prabowo Subianto. 

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung (droite) et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane. Photo : VNA

Le Vietnam donne un nouvel élan à ses relations avec l’ASEAN et l’UE

À l’occasion de la 25e Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN–UE (AEMM), tenue le 28 avril à Bandar Seri Begawan, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a mené une série d’activités diplomatiques bilatérales avec des partenaires de l’ASEAN et de l’Union européenne.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, préside, le 28 avril à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de nomination de cinq ambassadeurs du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé le 28 avril à Hanoï la cérémonie de nomination de cinq nouveaux ambassadeurs du Vietnam, appelés à renforcer une diplomatie proactive et stratégique dans un contexte international de plus en plus complexe.Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, conduit une délégation pour aller rendre hommage aux martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu. Photo: VNA

Hommage solennel aux martyrs de Dien Bien Phu

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a conduit le 28 avril une délégation pour une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA

Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.