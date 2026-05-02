Politique

Le Premier ministre vietnamien reçoit son homologue japonais

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu officiellement, le 2 mai au matin, son homologue japonais Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue japonais Takaichi Sanae passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue japonais Takaichi Sanae passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne. Photo : VNA


Hanoï, 2 mai (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu officiellement, le 2 mai au matin, son homologue japonais Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.

Ont assisté à la cérémonie le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, le ministre-président du Bureau du gouvernement, Dang Xuan Phong, le ministre des Finances, Ngô Van Tuan, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, et le ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, entre autres personnalités.

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Le Premier ministre Le Minh Hung, son homologue japonais Takaichi Sanae et un élève vietnamien (Photo : VNA)



Après la cérémonie, les deux Premiers ministres se sont entretenus en huis clos afin de faire le point sur la coopération bilatérale et de définir les orientations futures, avant d'assister à la signature et à l'échange d'accords de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Ils ont également visité une exposition photographique consacrée aux deux pays, à leurs peuples et aux relations nippo-vietnamiennes, organisée par le Bureau du gouvernement vietnamien et l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, la visite du 1er au 3 mai revêt une importance particulière, témoignant de la haute considération du Japon pour le partenariat stratégique global Vietnam-Japon, alors que les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement.

Il a souligné que le Vietnam est le premier pays de la région visité par la Première ministre Takaichi Sanae depuis sa réélection en février 2026, illustrant ainsi la place importante qu'occupe le Vietnam dans la politique régionale du Japon. Cette visite devrait renforcer la confiance politique, intensifier les échanges stratégiques de haut niveau et donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, la rendant plus concrète et efficace.

Les discussions porteront sur les domaines prioritaires correspondant aux atouts des deux parties, notamment la coopération économique, la science et la technologie, l'innovation, la sécurité énergétique et alimentaire, la production de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), la transition écologique, le développement des ressources humaines hautement qualifiées, le tourisme, la coopération locale et les échanges entre les peuples, ainsi que sur une coordination plus étroite sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Outre les sciences et les technologies, les principaux domaines d'intérêt comprennent la coopération énergétique, l'agriculture intelligente et de haute technologie, le développement des infrastructures et le renforcement des chaînes d'approvisionnement résilientes.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré qu'il s'agissait de la deuxième visite de la Première ministre Takaichi au Vietnam, après son premier voyage en 2020 lorsqu'elle était ministre des Affaires intérieures et des Communications.

Il a affirmé que le Japon souhaitait renforcer ses liens avec les dirigeants vietnamiens, notamment le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Cette visite sera l'occasion de réaffirmer le renforcement de la coordination dans le cadre du Partenariat stratégique global et de relever les défis régionaux et mondiaux.

Une série de réunions de haut niveau devraient avoir lieu, portant sur des sujets tels que l'énergie, la sécurité économique, les terres rares et les échanges humains et universitaires entre les deux pays, a-t-il précisé. - VNA

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#Le Premier ministre vietnamien #homologue japonais #Takaichi Sanae
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