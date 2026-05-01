Actualité de la semaine : En France, une première stèle rend hommage aux victimes de l’agent orange

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 24 au 29 avril 2026 :

Le Vietnam à la présidence d’une conférence clé sur le nucléaire à l’ONU

En France, une première stèle rend hommage aux victimes de l’agent orange

Vietnam : des Rois Hung au 30 avril, une mémoire qui unit la nation

Hanoï et Ho Chi Minh-Ville parmi les villes à la croissance la plus rapide au monde

Au cœur de Phong Nha–Ke Bang, de nouvelles grottes dévoilent leurs secrets. -VNA

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