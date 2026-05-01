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Actualité de la semaine : En France, une première stèle rend hommage aux victimes de l’agent orange

En France, un geste fort pour la mémoire. À Paris, une stèle dédiée aux victimes de l’agent orange vient d’être inaugurée, une première en Europe. Un symbole puissant pour honorer des millions de vies marquées.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 24 au 29 avril 2026 :

Le Vietnam à la présidence d’une conférence clé sur le nucléaire à l’ONU

En France, une première stèle rend hommage aux victimes de l’agent orange

Vietnam : des Rois Hung au 30 avril, une mémoire qui unit la nation

Hanoï et Ho Chi Minh-Ville parmi les villes à la croissance la plus rapide au monde

Au cœur de Phong Nha–Ke Bang, de nouvelles grottes dévoilent leurs secrets. -VNA

#podcast VNA #victimes de l'agent orange #TNP #Son Doong

Vietnam - Nouvelle ère

Récents Podcasts

Le secrétaire général du PCV To Lam. Photo: VNA

Actualité de la semaine : Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, To Lam, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

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Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Actualité de la semaine : Le leader du Parti appelle à booster les forces matérielles et spirituelles dans la nouvelle ère

Le leader du Parti Tô Lâm a indiqué que la résolution 79 sur le développement de l’économie étatique et la résolution 80 sur la promotion de la culture vietnamienne visent à renforcer les capacités internes matérielles et spirituelles, affirmant la volonté de construire une économie indépendante, autonome, dynamique et efficace, profondément intégrée aux marchés mondiaux, tout en développant une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale.

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Le 14e Comité central du Parti élit à l'unanimité To Lam au poste de secrétaire général. Photo: VNA

Actualité de la semaine : To Lam réélu au poste de secrétaire général du Parti

Le 20 janvier, le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est officiellement ouvert à Hanoï. Trois jours plus tard, le matin du 23 janvier, le Comité central du Parti du 14e mandat a tenu son premier plénum et a voté à l’unanimité pour que To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, continue d’exercer les fonctions de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.

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