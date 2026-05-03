Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel du Vietnam

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Le Vietnam parmi les 52 meilleures destinations mondiales de 2026, selon le New York Times
Le quotidien américain New York Times a classé, en janvier 2026, le Vietnam parmi les 52 destinations incontournables de l'année.
Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!
Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.
Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.
Campagne historique Hô Chi Minh - apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam
La campagne Hô Chi Minh qui dura du 26 au 30 avril 1975, est l'apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam, marquant un jalon d'or dans l'histoire de la nation. La victoire de la campagne Hô Chi Minh est la victoire la plus grandiose et totale, mettant fin avec succès à la résistance de 21 ans contre l'armée américaine pour l’indépendance nationale.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 619,9 millions de dollars au premier trimestre
Au cours du premier trimestre 2026, les investissements vietnamiens à l’étranger ont totalisé 619,9 millions de dollars, soit 2,6 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.
Fête des temples des rois Hùng, convergence du patriotisme et de la force nationale
La Fête de commémoration des rois Hùng est une fête importante du peuple vietnamien. Le culte des rois Hùng est non seulement imprégnée de l'identité culturelle de la communauté vietnamienne, mais aussi constitue un patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes
Classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale.
20 types de bases de données nationales
La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.
Construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam
La Conclusion n°18-KL/TW du 2e Plénum du Comité Central du Parti (14e mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à construire et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale, en harmonie avec les valeurs culturelles, familiales et humaines du Vietnam.
Modernisation du système éducatif : qualité renforcée, talents attirés
La Conclusion n°18-KL/TW du 2e Plénum du Comité Central du Parti (14e mandat), datée du 2 avril 2026, appelle à moderniser le système éducatif national, à améliorer la qualité de la formation, à attirer et valoriser les talents.
Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030
Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.
Lancement des travaux de la première ligne ferroviaire à grande vitesse interrégionale au Vietnam
Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté, ce dimanche 12 avril, à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à la province de Quang Ninh (Nord), première infrastructure de ce type à vocation interrégionale au Vietnam.
Hausse de 57,8 % du nombre d'entreprises nouvellement créées au premier trimestre 2026
Au cours des trois premiers mois de l’année, le pays a enregistré plus de 57 400 entreprises nouvellement créées, soit une hausse de 57,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.
L'indice des prix à la consommation en hausse de 3,51% au premier trimestre
L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 1,23 % en mars par rapport au mois précédent. Cette évolution porte la hausse moyenne de l’IPC à 3,51 % sur les trois premiers mois de l’année, selon le rapport publié le 4 avril par l’Office national des statistiques.
Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026
Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83 % en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07 %), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.
La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031
La structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031comprend 14 ministères et 3 organes au niveau ministériel, approuvée le 7 avril 2026, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale.
Membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031
L’Assemblée nationale a adopté le 8 avril une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.
En 2025, le Vietnam comptait plus de 14,97 millions d'hectares de forêts
Selon la décision n°1106/QĐ-BNNMT du 31 mars 2026 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, annonçant l’état des forêts à l’échelle nationale en 2025, la superficie forestière totale (y compris les zones ne répondant pas encore aux critères de calcul du taux de couverture) s’élève à 14.971.553 hectares. Parmi celle-ci, les forêts naturelles couvrent 10.079.366 hectares, tandis que les forêts plantées représentent 4.892.187 hectares. Le taux de couverture forestière à l’échelle nationale atteint 42,03 %.
Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir
Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.
Mesures urgentes pour surmonter les lacunes et les limitations actuelles en matière de lutte contre la pêche INN
Le 27 mars 2026, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, chef du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a présidé la 33e réunion consacrée aux mesures urgentes visant à remédier aux insuffisances relevées par la Commission européenne (CE).
Hanoï : les caméras IA détectent plus de 19 300 infractions routières en trois mois d'activité
Depuis le 13 décembre 2025, près de 2000 caméras dotés de l'intelligence articificelle (IA) à Hanoï ont détecté plus de 19.300 infractions routières. 100% de ces cas ont été enregistré et ont fait l'objet d'un dossier et d'une notification.